Dükkanlara çöküp Kent Lokantası yaptılar

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında her gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Sezgin Köysüren adlı müteahhitten zorla alınan 5 dükkânın, eski Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve dönemin belediye yöneticileri için istendiği, bu dükkânlardan üçünün emanetçiler üzerinden belediye şirketine 150 bin TL’ye kiralanarak “Kent Lokantası” yapıldığı belirlendi. Tapu devirleri, para transferleri ve geri çekilen milyonlarca lira, soruşturma dosyasına girdi.

Muhittin Böcek





DÜKKANLARIN GERÇEK SAHİBİ BÖCEK

Soruşturma kapsamında ifade veren müteahhit Sezgin Köysüren, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi’nde inşa edilen EKPA-1453 konut projesinde ruhsat ve iskân süreçlerinde baskıyla karşılaştığını anlattı. Köysüren, dönemin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı ve Genel Sekreteri Serkan Temuçin ile belediyenin iştiraki ANTEPE’nin Genel Müdürü İsmail Erdoğmuş tarafından kendisinden 6 dükkân talep edildiğini, işlerin ilerleyebilmesi için bu talebi kabul etmek zorunda kaldığını belirtti. Köysüren, 5 dükkânın farklı isimler üzerinden devredildiğini, ancak bunların 4’ünün gerçekte Muhittin Böcek adına, 1’inin ise Temuçin’e ait olduğunu öne sürdü.





7 MİLYON TL YATIRDILAR

Dosyadaki ifadelere göre, bazı tapu devirlerinde banka üzerinden ödemeler yapılmış gibi gösterildi. Ancak bu paralar daha sonra Köysüren’in şirket hesabından çekilerek Temuçin’in yönlendirdiği kişilere elden teslim edildi. Örneğin, Çağrı Gümüşlü adına yapılan 3 dükkân devri için banka üzerinden 7 milyon TL yatırıldığı, ancak bu paranın ertesi gün nakit çekilip Temuçin’e verildiği iddia edildi.

Soruşturma dosyasına giren bilgi notunda, devredilen 5 dükkândan üçünün birleştirilerek Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ’a 150 bin TL bedelle kiralandığı tespitine yer verildi. Bu dükkânların daha sonra “Kent Lokantası” olarak işletildiği belirlendi.





ZORLA TAPU DEVRİ YAPTIRILDI

Köysüren ayrıca, 2024 mahalli seçimleri öncesinde Serkan Temuçin’in müteahhitlerden destek topladığını, kendisinin de “Anadolu Reklam” isimli şirkete 475 bin TL ödediğini, bunun karşılığında “tanıtım ve reklam işleri” adıyla fatura kesildiğini anlattı. Ancak bu paranın nereye aktarıldığını bilmediğini söyledi. Tapu senetleri, banka dekontları ve faturaları savcılığa teslim eden Köysüren, zorla tapu devri yaptırıldığını belirterek Serkan Temuçin ve Muhittin Böcek’ten şikâyetçi oldu. Soruşturma kapsamında Kent Lokantası’nın açılış süreci de incelemeye alındı.





Para aklayan şirketlere kayyum talebi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca büyükşehir belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve ihaleye fesat soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, aralarında Kanal V’nin sahibi Mehmet Okan K.’ya ait şirketlerin de bulunduğu 8 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum atanmasını talep etti. Başsavcılık, şirketlerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanılmasını gerekçe gösterdi.





BÜTÜN YÖNTEMLERİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma dosyasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in belediye ile iş yapan firmalardan para talep ettikleri, ödemeler karşılığında hak edişler ve imar izinlerine dair sorunların hızla çözüldüğü yönünde ifadeler yer aldı. MASAK raporlarına dayanan incelemelerde, ödemelerin gizlenmesi için fatura düzenleme ve şirketler üzerinden aklama yöntemleri kullanıldığı tespit edildi.





20 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Öte yandan Antalya polisi, aralarında iş insanları, belediye personeli ve eski yöneticilerin bulunduğu 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Kanal V’nin sahibi Mehmet Okan K. ve eşi Birsen K.’nın yanı sıra müteahhitler, akaryakıt işletmecileri ve belediye çalışanları da yer alıyor.



