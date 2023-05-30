Dünya liderlerinden Erdoğan’a seçim tebriği: Yüzlerce telefon ve mesaj geldi

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde 192 bin 214 sandığın tamamı açıldı. Geçerli 51 milyon 418 bin 365 oyun 27 milyon 834 bin 692’sini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyu yüzde 52,18 oldu. 25 milyon 504 bin 552 oy alan Kılıçdaroğlu’nun oranı ise yüzde 47,82. Seçime katılım yüzde 85,72 olarak açıklandı.