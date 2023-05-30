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Dünya liderlerinden Erdoğan’a seçim tebriği: Yüzlerce telefon ve mesaj geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,"Sayın Cumhurbaşkanı'mız şu ana kadar 19 ülkeden tebrik telefonu aldı. Ayrıca, 100'ün üzerinde ülke ve uluslararası kuruluş lideri yazılı mesajla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yeniden seçilmesini kutladı." ifadelerini kullandı.

07:08 . 30/05/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısının dünya liderleri tarafından kutlanmaya devam edildiğini belirtti.


Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, ABD, Rusya, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Filistin, İsrail, Libya, Pakistan, Gine Bissau'nun devlet ve hükümet başkanlarının doğrudan telefonla arayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ilettiğini aktaran Altun, şunları kaydetti:


"Sayın Cumhurbaşkanı'mız şu ana kadar 19 ülkeden tebrik telefonu aldı. Ayrıca, 100'ün üzerinde ülke ve uluslararası kuruluş lideri yazılı mesajla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yeniden seçilmesini kutladı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, lider diplomasisinin imkanlarını ikili ilişkilerimizi geliştirmek, bölgesel ve küresel meseleleri çözüme kavuşturmak, barış ve istikrara katkı vermek için kullanmaya yeni dönemde de devam edecek."






#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
#Seçim tebriği
23 dakika önce
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