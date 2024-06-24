Dünya şampiyonu oldu Filistin bayrağı açtı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vefa Havacılık Takımı, "Spaceport America Cup" Üniversitelerarası Roket Mühendisliği Yarışması'nda dünya şampiyonu oldu. 50 farklı ülkeden 151 takımın katıldığı yarışmada '10 bin feet' kategorisinde ülkemizi temsil eden ekip, yarışmanın ödül töreninde Filistin bayrağı açtı.

GÜNDE 4 SAAT UYUDULAR

2018’de takımın kurucu kaptanı ve şimdilerde danışmanlığını üstlenen Ömer Faruk Sarıgöz (27) MIT gibi dünyanın önde gelen üniversitelerin katıldığı yarışmada elde edilen başarının büyük gurur verici olduğunu söyledi. 6 gün süren yarışma sürecinde günde ortalama 4 saat uyuduklarını anlatan Sarıgöz, “Türkiye'yi temsil etmenin verdiği gurur tarifsiz. Biz burada dünyanın önde gelen ve gerçekten önemli olanaklara sahip üniversitelerini geride bıraktık. Uzay sektöründe çalışan NASA’dan Blue Origin’den gelen ABD’li hakemler burada. Onlara karşı tasarımımızı savunmak, stres, kriz yönetimi gibi noktalarda büyük mücadele vermemizi sağladı” diye konuştu.

TÜRKİYE’Yİ TAKİP EDİYORLAR

Takımın İngiltere, Almanya, ABD, İspanya, Avusturya, Kanada gibi 20 ülkeden 151 takımla yarıştığını hatırlatan Sarıgöz, “Şuna emin olun Türkiye'deki drone, insansız hava araçları gibi konularda yapılan çalışmalar, diğer ülkeler tarafından biliniyor ve takip ediliyor. Pek çok ülkeden insanlar yanımıza gelip, bu konuda bizimle sohbet etti. Türkiye’nin teknoloji alanında bir üst ligde mücadele ettiğini, oradaki devletlerin bizim çalışmalarımızı yakından takip ettiğini bire bir gözlemledik. Bu açıkçası tarifsiz bir mutluluk” şeklinde konuştu.

SALONDA ‘ALKIŞ TUFANI’

Tören sırasında Filistin bayrağı açan ekibin, mutluluğu görülmeye değerdi.

O anları aktaran Sarıgöz şu ifadeleri kullandı: “Organizasyonun sponsorları arasında Los Alamos Ulusal Laboratuvarı, Blue Origin gibi Yahudi lobisinin yoğunlukta olduğu pek çok kurum var. Burada Filistin bayrağı açmak önemliydi. Bizim o coğrafyaya karşı sorumluluklarımız var. Elimizden bu geliyordu, bunu yaptık. Biz Filistin bayrağı açtığımızda salonda diğer yarışmacılardan oluşan 700 kadar katılımcı vardı. Bir anda alkış tufanı koptu.”

KATLİAMSIZ DÜNYA İÇİN TEKNOLOJİ

Bu başarının 3-4 senelik çalışmanın bir sonucu olduğuna dikkat çeken Ali Rıza Eke (23) “Biz ekip olarak, arkadaşlarımızın birbirine verdiği destekle bu sonucu elde ettik. Rakiplerimiz gerçekten güçlüydü. Bunları geçmek, şampiyon olmak kendimiz ve ülkemiz için çok gurur verici” değerlendirmesi yaptı. Yarışma sonunda bayrak açtıklarını anlatan Eke şöyle konuştu: “İnsanlığın daha refah ve barış içinde yaşadığı, kimsenin birbirine zulmetmediği, öldürmediği, petrol ya da kendi emelleri için insanları katletmediği bir ortam için çalışıyoruz. O yüzden teknoloji geliştirmek istiyoruz. Her alanda mazlum insanların yanında olduğumuzu göstermek yaptığımız bir adımdı. Biz teknoloji geliştiriyoruz, bunu yaparken de kendi duruşumuzu gösteriyoruz. Yaptığımız bir işin bir anlamı olması gerektiğini düşünerek bu hareketi yaptık.”

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'nun bizzat danışmanlığını yaptığı Vefa Teknoloji Takımı Nurullah Bedir, Ali Rıza Eke, Muhammed Kam, Ömer Faruk Sarıgöz, Abdullah Talha Kiraz, Muhammed İsa Bağcı, Gökhan Sapanca'dan oluşuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SPONSOR OLDU

Geçtiğimiz yıl yarışmaya katılıp 4’üncü olan takıma Cumhurbaşkanlığı sponsor oldu. Takım danışmanı Sarıgöz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaşadıkları sponsorluk sürecini şu ifadelerle anlattı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı bir TV programına biz de katıldık. Program bitti, sıra soru- cevap bölümüne geldi. Canlı yayında söz alıp, yaptığımız çalışmaları anlattım. Sonra dedim ki, ‘Şimdi bu kadar şey anlattıktan sonra biraz çekiniyorum çünkü diyeceksiniz ki; ‘Tamam bunları yaptın o zaman sıradaki hedef ne’ Bizim hedefimiz bu yarışmaya katılmak, ülkemizi temsil etmek için başvuru yaptık ama desteğe ihtiyacımız var’ dedim. Özel kalemini çağırarak, canlı yayında bizimle ilgilenilmesini istedi. Onun himayesiyle ilk olarak geçen sene geldiğimiz yarışmada 4’ncü olduk. Bu sene de Roketsan, İlim Yayma Vakfı gibi sponsorların desteğiyle ABD’ye geldik.”







