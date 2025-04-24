Dünya sizlerle güzelleşecek: Hayallerimizi çocuklar gerçekleştirecek

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla dün tüm yurtta kutlamalar vardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu kapsamda çocuklarla bir araya geldi. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti. Erdoğan, heyette yer alan çocuklara bisiklet hediye etti. Çocuklardan biri salonda bisikletle tur attı.





ÇOCUK ŞENLİĞİ’NE KATILDI

Ardından Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda düzenlenen TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne katıldı. Konuşmasına salondakileri selamlayarak başlayan Erdoğan, yurt dışından gelen misafir çocuklara Türkiye’de bulunmaları ve sevinçlere ortak oldukları için teşekkür etti. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm çocukların 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu bayramı sizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimizi, şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum” ifadesini kullandı.





600 EVLADIMIZI AĞIRLIYORUZ

TRT’nin bir yandan sorunlu yayın ve habercilik anlayışıyla başarılarına her gün yenisini eklerken, diğer yandan böylesine güzel ve anlamlı etkinliklerle kalpleri buluşturmaya devam ettiğini söyleyen Erdoğan, “1979’dan bu yana her sene düzenlenen uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, TRT’mizin yüz akı işlerinden bir diğerini teşkil ediyor” dedi. Bugüne kadar 120 farklı ülkeden 130 binden fazla çocuğun Türkiye’deki bu etkinliklerde misafir edildiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti: “Şenliklerin 47’ncisini ‘Hayat çocuklar gülünce güzel’ temasıyla gerçekleştiriyoruz. 30 ülkeden 600 gül yüzlü evladımızı külliyemizde ağırlayarak onların coşkusuna, mutluluğuna, enerjisine biz de ortak oluyoruz.”





BARIŞI SİZ TESİS EDECEKSİNİZ

“Bugün burada yaşadığınız sevincin hiç azalmamasını, hayatınız boyunca yüzünüzden tebessümlerin asla eksik olmamasını temenni ediyorum. İnançlarımız, dillerimiz ve kültürlerimiz farklı olsa da hepimiz büyük insanlık ailesinin fertleriyiz. Hepimiz Hazreti Adem ile Hazreti Havva’nın çocuklarıyız. Siz çocuklar, kardeşliği ne kadar yüceltirseniz, unutmayınız dünyamız o derece yaşanılır hale gelecektir. Kalplerinizdeki sevgiyle, yüreklerinizdeki umutla, birbirinize duyduğunuz o tertemiz güvenle barışı ve huzuru sizler tesis edeceksiniz.”





DÜNYAYI SİZ GÜZELLEŞTİRECEKSİNİZ

“Kötülere ve kötülüklere rağmen bu dünyayı sizler güzelleştireceksiniz. Kısacası bizim uğruna bedeller ödeyerek çetin mücadeleler neticesinde belli bir aşamaya getirdiğimiz hayallerin geri kalanını gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz. Hayat yolculuğunuzda hepinize şimdiden başarılar diliyor, her birinizi o ışık saçan gözlerinizden öpüyorum.”





Projelerini anlattı

Kabine ve Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına ev sahipliği yapan salon bu kez çocukları ağırladı. Çocukları kabul eden Erdoğan, “23 Nisan sadece siz çocukların değil, milli iradenin de bayramıdır. Sizlere daha mutlu, daha müreffeh bir ülke teslim etmek için koşturduk. Türkiye’yi çok güzel seviyelere getirdik. Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşana kadar durmayacağız” dedi. Ardından Erdoğan koltuğunu 4’üncü sınıf öğrencisi İpek Vera Yolcu’ya devretti. Projelerini anlatan Yolcu, okul bahçelerinin yeşillendirileceğini ve okullara meyve ağacı dikileceğini belirtti. Bunun üzerine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i işaret etti. Yolcu, ayrıca sosyal medyayı doğru kullanma derslerinin müfredata ekleneceğini söyledi. Kabulde Talha Engür adlı çocuk Erdoğan’a “Felak ve Nas surelerini okuyabilir miyim?” diye sordu. Erdoğan’ın “Tabii ki” yanıtı üzerine küçük çocuk sureleri başarıyla okudu. Erdoğan, çocuğun bu isteği ve güzel okuyuşu karşısında “Maşallah” diyerek takdirini ifade etti.



