Durağa dalan şoföre müebbet

Beşiktaş’ta durağa dalarak bir kişinin ölümü ve 14 kişinin yaralanmasına neden olan özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Necdet Karakuş hakkında “Bir kişiyi kasten öldürme, 14 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından bir kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş’un 3 Kasım 2019’da Beşiktaş’taki otobüs durağı ve burada bekleyen yolculara çarparak bir kişinin ölümüne ve birçok kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

Şoför Necdet Karakuş kullandığı otobüsle 3 Kasım’da duraktaki yolculara dalmıştı.

BIÇAKLA YARALAYIP DENİZE ATLAMIŞTI

İddianamede, kazadan sonra otobüsten inen şüpheli Necdet Karakuş’un bazı şahısları elindeki bıçakla yaraladıktan sonra denize atladığı kaydedildi. Olay yerinin Sinanpaşa Mahallesi, Beşiktaş Caddesi, Bahçeşehir Üniversitesi otobüs durağı önü olduğu belirtilen iddianamede, otobüsün ön tekerinden itibaren 15,5 metre boyunca fren izi bulunduğu tespit edildiği anlatıldı. Otobüsle ilgili olarak verilen bilirkişi raporunda, şüpheli Karakuş’un kullandığı otobüsün motor aksamı, gaz, vites, fren ve direksiyon sistemlerinin sorunsuz olarak çalışır durumda bulunduğu belirtildi. Raporda, aracın sürüş ve kontrol güvenliği açısından herhangi bir fonksiyonel arızasının bulunmadığı kaydedildi.