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İSTANBUL

Durağa dalan şoföre müebbet

İstanbul Beşiktaş’ta durağa dalarak bir kişiyi öldüren 12 kişiyi de yaralayan halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş’un hakkında müebbet hapis cezası istendi. İddianamede olay yerinde otobüsün 15.5 m boyunca fren izi tespit edildiği ve otobüsün motor aksamı, gaz, vites, fren ve direksiyon sistemlerinin sorunsuz olduğu belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş’ta durağa dalarak 1 kişiyi öldüren 14 kişiyi de yaralayan özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş hakkındaki davada karar çıktı.
Beşiktaş’ta durağa dalarak 1 kişiyi öldüren 14 kişiyi de yaralayan özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş hakkındaki davada karar çıktı.

Beşiktaş’ta durağa dalarak bir kişinin ölümü ve 14 kişinin yaralanmasına neden olan özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Necdet Karakuş hakkında “Bir kişiyi kasten öldürme, 14 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından bir kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş’un 3 Kasım 2019’da Beşiktaş’taki otobüs durağı ve burada bekleyen yolculara çarparak bir kişinin ölümüne ve birçok kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

Şoför Necdet Karakuş kullandığı otobüsle 3 Kasım’da duraktaki yolculara dalmıştı.

BIÇAKLA YARALAYIP DENİZE ATLAMIŞTI

  • İddianamede, kazadan sonra otobüsten inen şüpheli Necdet Karakuş’un bazı şahısları elindeki bıçakla yaraladıktan sonra denize atladığı kaydedildi. Olay yerinin Sinanpaşa Mahallesi, Beşiktaş Caddesi, Bahçeşehir Üniversitesi otobüs durağı önü olduğu belirtilen iddianamede, otobüsün ön tekerinden itibaren 15,5 metre boyunca fren izi bulunduğu tespit edildiği anlatıldı. Otobüsle ilgili olarak verilen bilirkişi raporunda, şüpheli Karakuş’un kullandığı otobüsün motor aksamı, gaz, vites, fren ve direksiyon sistemlerinin sorunsuz olarak çalışır durumda bulunduğu belirtildi. Raporda, aracın sürüş ve kontrol güvenliği açısından herhangi bir fonksiyonel arızasının bulunmadığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra kendini denize atan şoför 'öldürün beni' diye bağırdı
OYNAT 01:08
Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra kendini denize atan şoför 'öldürün beni' diye bağırdı
Beşiktaş'ta Özel Halk Otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak durağa daldı. Otobüsün çarpmasıyla durakta bekleyen 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Otobüsten elinde bıçakla inen Şoför bir kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Koşarak Beşiktaş İskelesi'nden denize atlayan Necdet K., denizden çıkarıldıktan sonra gözaltına alındı. Hastanede tedavileri süren 13 yaralıdan 1'i hayatını kaybetti. Otobüs Şoförü Necdet K.'nın denizden çıkarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, denize atlayan şoförün, 'Polis yok mu Öldürün beni' şeklinde bağırdığı duyuluyor.
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