Duruşma yine şova döndü

Yolsuzluk nedeniyle tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, soruşturmalarda görevli bilirkişi S.B.’yi hedef gösterip yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava, Silivri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 1 No’lu salonda görüldü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte geniş bir heyet ve çok sayıda partilinin takip ettiği duruşma saat 10.31’de kimlik tespiti ile başladı. Eğitim durumu sorulan İmamoğlu “Yüksek lisans” yanıtını verdi. İmamoğlu mesleğini de “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” olarak belirtti ve ardından savunmaya geçildi. İlk duruşmaya “yer ve zaman yönünden hukuka aykırılık” gerekçesiyle katılmayan İmamoğlu, bu dosya kapsamında ilk kez savunma yaptı. Bu esnada salondaki izleyiciler sık sık sloganlar attı. Yaklaşık 2 saat süren duruşmada hakim taşkınlıklara karşı birkaç kez izleyicileri sessiz olmaları hususunda uyardı. İmamoğlu’nun avukatlarından Hasan Fehmi Demir, bilirkişi S.B’nin mahkeme huzurunda dinlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, bilirkişinin dinlenmesi talebini reddedip duruşmayı 12 Aralık saat 10.00’a erteledi.