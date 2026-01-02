Düzce açıklarında dev orkinos balıkçıların ağına takıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında avlanan 353 kilogram ağırlığında, 2 metre 50 santimetre uzunluğundaki orkinos, Samsun’da balıkçı tezgahında satışa sunuldu. Aynı bölgede 1 gün önce de 346 kilo ağırlığında, 2 metre 40 santimetre boyunda orkinos yakalanmıştı.
Düzce’nin Akçakoca ilçesi açıklarında ava çıkan balıkçılar, 31 Aralık gecesi, devasa bir orkinos yakaladı. Ağa takılan balık, 12 kişilik ekip tarafından güçlükle tekneye alındı. 353 kilo ağırlığında ve 2 metre 50 santimetre boyundaki orkinos, satışının yapılması için Samsun’a getirildi. Balık, Atakum’daki balık tezgahına forkliftle indirildi.Aynı bölgede 30 Aralık'ta da 346 kilo ağırlığında, 2 metre 40 santimetre boyunda bir başka orkinos yakalanmıştı.