Düzce'de çatı uçtu: Ev karavan ve otomobilde hasara yol açtı

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle’de rüzgarın etkisiyle 4 katlı binanın çatısı yerinden koparak yanındaki 3 katlı binanın üzerine savruldu. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla 3 katlı binanın çatısı da yerinden sökülerek, çevrede bulunan bir karavanın, tek katlı evin ve park halindeki bir otomobilin üzerine uçtu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binalarda ve araçta hasar meydana geldi. Çevrede panik yaşanırken, yetkililer olumsuz hava şartlarında vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.