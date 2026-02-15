Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Düzce'de çatı uçtu: Ev karavan ve otomobilde hasara yol açtı

Düzce'de çatı uçtu: Ev karavan ve otomobilde hasara yol açtı

21:0115/02/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Çevrede panik yaşanırken, yetkililer olumsuz hava şartlarında vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Çevrede panik yaşanırken, yetkililer olumsuz hava şartlarında vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Düzce’de şiddetli rüzgar nedeniyle 4 katlı binanın çatısı yan binaya savrulurken, yerinden sökülen diğer çatı karavan, tek katlı ev ve park halindeki otomobilin üzerine düştü; olayda yaralanan olmazken hasar oluştu.

Düzce’de şiddetli rüzgarda uçan binaların çatıları, bir karavanın, tek katlı evin ve park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle’de rüzgarın etkisiyle 4 katlı binanın çatısı yerinden koparak yanındaki 3 katlı binanın üzerine savruldu. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla 3 katlı binanın çatısı da yerinden sökülerek, çevrede bulunan bir karavanın, tek katlı evin ve park halindeki bir otomobilin üzerine uçtu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binalarda ve araçta hasar meydana geldi. Çevrede panik yaşanırken, yetkililer olumsuz hava şartlarında vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.


#Düzce
#fırtına
#çatı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Karaman kura sonuçları hak sahibi isim listesi sorgulama ekranı: TOKİ KURASI CANLI İZLE