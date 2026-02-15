Düzce’de rüzgarın etkisi ile çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı

Edinilen bilgilere göre, Koçyazı Mahallesi 2212. Sokak’ta Erkan Çalış’a ait evin bahçesinde bulunan ocakta, şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yapıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak, çevredeki konutlara sıçramadan söndürüldü. Yangında yapı kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.