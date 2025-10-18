Düzce'de uyuşturucu operasyonu: İki şüpheli tutuklandı

Yeni Şafak
04:3718/10/2025, Cumartesi
Düzce’nin Üçköprü köyünde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan tutuklandı. Zanlılardan uyuşturucu satın aldığı belirlenen 2 kişi hakkında ise “uyuşturucu madde kullanma” suçundan adli işlem uygulandı.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Operasyonda gözaltına alınan Ö.F.F. ve B.Ç, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Ayrıca, zanlılardan uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 2 kişi hakkında "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.


#Düzce
#uyuşturucu
#operasyon
