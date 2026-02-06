E-5’te tehlikeli manevralara 6 bin 457 TL ceza

İstanbul’da tehlikeli şerit değiştirdiği, durakladığı ve yayaların trafiği engellemesine neden olduğu belirlenen sürücüye, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan inceleme sonrası 6 bin 457 TL para cezası uygulandı. Sanal devriye ekiplerince tespit edilen sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.
İstanbul'un Avcılar ilçesi, E-5 Karayolu’nda tehlikeli şerit değiştiren, duraklayan ve yayaların trafiğin akışını engelleyen sürücüye 6 bin 47 TL para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri, bir sürücünün trafik kullarını ihlal ettiğini belirledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinde çalışma yapan ekipler, şahsın Y.K. isimli sürücü olduğunu tespit etti. Sürücü, bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekipleri, ‘Tehlikeli şerit değiştirmek, duraklamak, yayaların trafiğin akışını engelleyecek davranışlarda bulunması ve saygısızca araç kullanmak’ maddelerinden sürücüye toplam 6 bin 457 TL para cezası kesildi. Sürücü Y.K, hakkında ayrıca adli işlem yapıldı.