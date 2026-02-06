E-5’te tehlikeli manevralara 6 bin 457 TL ceza

İstanbul'un Avcılar ilçesi, E-5 Karayolu’nda tehlikeli şerit değiştiren, duraklayan ve yayaların trafiğin akışını engelleyen sürücüye 6 bin 47 TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri, bir sürücünün trafik kullarını ihlal ettiğini belirledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinde çalışma yapan ekipler, şahsın Y.K. isimli sürücü olduğunu tespit etti. Sürücü, bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı.