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ANKARA

E-ticarette engeller kalktı

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile PTT’nin hayata geçirdiği ‘engelsiz ürünler’ projesiyle Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde kalan 28 bin vatandaş e-ticaret ile tanıştı. Girişimciler, seramikten sabuna, anahtarlıktan nazarlığa kadar hünerlerini sergileyerek ürünlerini ‘dijital pazar’ üzerinden satışa çıkardı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Engellilerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen proje ile engelliler seramik, anahtarlık, nazarlık, meyve sabunu, süs eşyaları gibi ürettikleri onlarca ürünler dijital pazarda yer alıyor.
Engellilerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen proje ile engelliler seramik, anahtarlık, nazarlık, meyve sabunu, süs eşyaları gibi ürettikleri onlarca ürünler dijital pazarda yer alıyor.

Engelli vatandaşlar ‘dijital pazarla’ e-ticarete adım attı. Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde kalan 28 bin vatandaş Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile PTT’nin hayata geçirdiği “engelsiz ürünler” projesiyle seramikten meyve sabununa, anahtarlıktan nazarlığa kadar hünerlerini sergileyerek ürünlerini dijital pazar üzerinden satışa çıkardı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile PTT arasında imzalanan iş birliği protokolünün ardından epttavm.com üzerinden satışa çıkarılan “sanat terapi” ürünleri ilgi görmeye devam ediyor. Yaklaşık 28 bin engellinin kaldığı 250’nin üzerinde Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi projeyle birer sanat terapi merkezlerine dönüşürken, el emeği göz nuru bu ürünler de engelsiz dijital pazarda yerini aldı.

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ÜRÜNLER EPTTAVM.COM’DA

Rehabilitasyonun sanatla buluştuğu bu ürünlere gün geçtikçe rağbet artarken, ürünlere Türkiye’nin yerli ve mili e-ticaret sitesi epttavm.com üzerinde yer alan “engelsiz ürünler” sekmesi ya da yine site içerisinde yer alan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü mağazasından ulaşılabiliyor. Engellilerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen proje ile engelliler seramik, anahtarlık, nazarlık, meyve sabunu, süs eşyaları gibi ürettikleri onlarca ürünler dijital pazarda yer alıyor.

BİNLERCE ENGELLİYE EKMEK KAPISI AÇILDI

ePTTAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, proje kapsamında binlerce engelliye umut olduklarını kaydetti. 2018 yılında “engelsiz ePTTAVM” platformunu kullanıma açarak bu alanda ilk e-ticaret sitesi olduklarını ifade eden Çevikoğlu, “Platformumuzda tüm engelleri ortadan kaldırdık. Engelli vatandaşlarımız Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla ürettikleri ürünleri rahatça satabildikleri gibi rahatça alışveriş de yapabilmektedirler” ifadelerini kullandı.

GÖNÜLLÜ DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİYOR

  • “İşitme ve konuşma engeli bulunan vatandaşlarımız için özel olarak uygulamaya aldığımız müşteri hizmetleri çalışmamız ile bu durumdaki vatandaşlarımıza görüntülü olarak danışmanlık hizmeti veriyoruz” diyen Çevikoğlu, ayrıca engelsiz ePTTAVM üzerinden ticari ürünleri işaret dili ve altyazılı görsellerle paylaşarak engelli bireylerin alacakları ürünün özeliklerini detaylarıyla anlattıklarını bildirdi. Çevikoğlu, yine güvenli alışveriş ilkeleri çerçevesinde ödemelerini de rahatça yapabildiğini aktardı.

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