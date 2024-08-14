Ebedi Kardeşlik

Dr. Yousaf Junaid / Pakistan’ın Türkiye Büyükelçisi

Kardeş Pakistan-Türkiye ilişkileri yüzyıllar öncesine dayanır ve zamanın ve coğrafyanın sınırlarını aşan ve iki ülkenin insanlarının kalbine kadar sızan ortak dini, kültürel, dilsel ve manevi bir mirasa gömülüdür. Bu, özverili bağlılık, sevgi ve fedakarlığa dayanan, tarihte güçlü bir temeli olan bir kardeşlik hikayesidir.

Osmanlıya destek

Şimdi Pakistan olarak bilinen alt kıtanın Müslümanları, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı çok güçlü bir saygı ve bağlılık duygusuna sahipti. Türk kardeşlerine yönelik herhangi bir tehdidi engellemek ve her türlü olası desteği sağlamak için defalarca öne çıktılar. Osmanlı İmparatorluğu 1877’de Rusya tarafından saldırıya uğradığında, Sindh Medresetül İslam kurucusu Hasan Ali Efendi tüm desteğiyle öne çıktı. Sultan Abdülhamid, onun Türk halkına yaptığı katkılardan o kadar etkilenmişti ki, 1889’da ona en yüksek Osmanlı unvanlarından ikisi olan ‘Efendi’ ve ‘Bey’ ünvanını verdi.

Kurtuluş Savaşına yardım

Bu jest türünün ne ilk ne de son eylemiydi-Güney Asya’daki Müslümanlar, yani şimdiki Pakistan, her zaman Türk kardeşlerinin yanındaydı. Sömürgeci yöneticilerine meydan okudular, evlerini terk ettiler ve Türk bağımsızlık davasını desteklemek için eşyalarını bağışladılar.

Abdurrahman Peşaveri gibi yüzlerce Güney Asyalı Müslüman, Türk Bağımsızlık Savaşı sırasında Türk halkının ve topraklarının savunması için hayatlarının geri kalanını geçirmek üzere evlerini terk etti.

Dil bağı

Güney Asya Müslümanları, Anadolu ile güçlü dilsel ve entelektüel bağlar paylaştılar. Pakistan’ın ulusal dili olan ‘Urduca’, ordu anlamına gelen Türkçe ‘Ordu’ kelimesinden türemiştir. Urduca, Türkçe dilinden yaklaşık altı bin kelime içerir. Pakistan’ın milli şairi Allama Muhammed İkbal’in manevi ve siyasi düşüncesi, büyük mistik şair Mevlâna Celaleddin Rumi’den ve Osmanlı İmparatorluğu’nun kendi döneminde karşılaştığı büyük tarihi çalkantılardan esinlenmiştir. İkbal Tuluyu İslam şiiri (İslam’ın Şafağı) en büyük şiirlerinden biri, 1923’teki Türk zaferlerinden esinlenmiştir ve Türk milletinin geleceği için büyük bir iyimserlik ve umut duygusuyla doludur. Türk milliyetçi güçlerinin zaferi, alt kıtadaki Müslümanlar için özgürlük mücadelelerinde bir ilham kaynağı olmuştur.

Kurtuluş savaşı ilham kaynağı

Sadece Pakistan’ın kurucusu İkbal değil, Kaid-i-Azam Muhammed Ali Cinnah da Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük bir hayranıydı. Türk Bağımsızlık Savaşı da Pakistan Hareketi için bir ilham kaynağı olmuştur. Evrensel dayanışma, benzersiz tarihi kimlik duygusu, sömürge karşıtı direniş ve siyasi canlanma arzusu gibi henüz kristalleşmemiş siyasi fikirlerin Güney Asya’da Müslüman milliyetçiliğinin somut bir anlayışına dönüşmesine yardımcı oldu ve Pakistan Hareketi’nin ardındaki ruha ulaşarak Pakistan’ın yaratılmasıyla sonuçlandı.

Pakistan’ın bağımsızlığı pekişen ilişkiler

İki ülke, 1947’de Pakistan’ın bağımsızlığından sonra diplomatik ilişkiler kurduğunda, yüzyıllardır süregelen dostluk ve kardeşlik mirası yeni bir canlılık kazandı ve modern Pakistan ve Türkiye devletleri arasındaki gelecekteki ilişkilerin tonunu belirledi. Daha sonra Pakistan Başbakanı olan Malik Feroz Han Noon, o zamanki Genel Vali, Kaid-i Azam’ın özel elçisi olarak Türkiye’yi ziyaret etti ve 29 Ekim 1947’de Ankara’daki Ulusal Gün kutlamalarında Pakistan’ı temsil etti. İki ülke arasındaki diplomatik bağlara verilen önem, ünlü Türk şair Yahya Kemal Beyatlı’nın Türkiye’nin ilk Pakistan büyükelçisi olarak atanmasından kolayca anlaşılabilir. Ayrıca Pakistan’ın Türkiye’deki ilk büyükelçisi olan Mian Beşir Ahmed, Urdu edebiyatının önde gelen isimlerindendir.

Benzersiz dostluğun tezahürü

Özünde, Pakistan ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler, bölgesel ve uluslararası öneme sahip konulardaki görüş ve perspektiflerin bir araya gelmesiyle işaretlenen benzersiz bir dostluğun tezahürüdür. Her iki ülke de 1964’te Pakistan, İran ve Türkiye arasında Bölgesel Kalkınma İşbirliği’ni (RCD) kurarak barış ve kalkınma için ortak bir bölgesel yaklaşımın temelini attı.

İkili sarsılmaz destek

RCD, 1985’te Ekonomik İş birliği Örgütü (ECO) oldu ve daha sonra Orta Asya’dan üye devletler katıldı. Her iki ülke de Camu ve Keşmir anlaşmazlığı ve Kıbrıs sorunu da dahil olmak üzere ulusal güvenlik ve temel ulusal çıkar konularında birbirlerini tutarlı ve kesin bir şekilde destekledi. Kıbrıs krizi sırasında Pakistan, Türkiye’ye tam ve sarsılmaz bir destek gösterdi. Pakistan ayrıca kriz sırasında Türkiye’ye ulaşan ilk insani destek misyonu olan bir tıbbi ekibi derhal gönderdi. Pakistan liderliği ve halkı, her zaman birbirlerinin yanında durma geleneğinin devamı olarak, Türkiye’nin demokratik kurumlarına güçlü destek ve dayanışmalarını ilettiler ve 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimini açıkça kınayan ilk ülkeler arasındaydı. Aynı şekilde, Türkiye her zaman uluslararası forumlarda Keşmirlilerin kendi kaderini tayin hakkını desteklemiştir.

Karşılıklı sevgi çok derin

Önce İstanbul Başkonsolosu olarak, şimdi de Ankara Büyükelçisi olarak görev yaptığım süre boyunca, iki ulusumuzun karşılıklı sevgisinin derin, samimi ve kalıcı olduğunu gördüğüm birçok durumla karşılaştım. Pakistan’daki sel olsun, Türkiye’deki deprem olsun, her iki ülke de benzeri görülmemiş bir destekle ilk yanıt veren ülkeler oldu. Pakistan’daki sel durumunda, destek resmi yardımla sınırlı kalmadı, toplumun her kesiminden insanların kendiliğinden gelen sempati, şefkat ve dayanışması beni çok etkiledi. Pakistan’daki sel yardımları için düzenlenen bir bağış toplama etkinliğinde konuşan First Lady Emine Erdoğan’ın gözlerindeki yaşları canlı bir şekilde hatırlıyorum.

Yüzyılın felaketinde dayanışma

Geçtiğimiz yıl, ‘yüzyılın felaketi’ olarak bilinen depremler Türkiye’yi vurduğunda, Pakistan arama kurtarma ekipleri depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Adıyaman’a ulaşan ilk uluslararası ekiplerdi. Pakistan’daki tüm kaynaklar derhal Türk kardeşlerimize yardım etmek için seferber edildi ve Başbakan Şahbaz Şerif, Türk kardeşleri teselli etmek için deprem bölgesini bizzat ziyaret etti. Pakistan’daki sel mağdurlarına ve Türkiye’deki depreme tüm harçlıklarını bağışlamaktan çekinmeyen Yunus Hacet ve Hamza Ali gibi çocuklarımız, iki ülke arasındaki sonsuz sevgi ve şefkat bağlarının gücünü yansıtıyor.

Tek Millet-iki devlet

Güçlü temeller üzerine inşa edilen her iki ülke de tarihi ve eşsiz bağlarını güçlü bir stratejik ilişkiye dönüştürmeyi başardı ve iki ülke arasında var olan kullanılmayan ekonomik ve ticari potansiyeli kullanmak için ortak bir vizyona sahip. İslamabad’daki Atatürk Caddesi ile Ankara’daki Cinnah Caddesi arasında binlerce mil olabilir, ancak kalplerimiz birbirine yakın ve bizi iki devlette yaşayan tek millet yapan ‘Tek Millet-iki devlet’ sözünü doğruluyor Hiç şüphe yok ki Pakistan-Türkiye dostluğu Allah’ın bir hediyesi ve her iki ülkenin insanları için gerçek bir lütuftur. Bu nedenle, genç nesillerin Pakistan ve Türkiye arasındaki güçlü tarihi bağlardan ve stratejik ortaklığın öneminden haberdar olmaları, böylece bu dostluğu kutsal bir emanet olarak koruyabilmeleri ve besleyebilmeleri zorunludur.