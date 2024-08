Ebedi Kardeşlik

Şimdi Pakistan olarak bilinen alt kıtanın Müslümanları, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı çok güçlü bir saygı ve bağlılık duygusuna sahipti. Türk kardeşlerine yönelik herhangi bir tehdidi engellemek ve her türlü olası desteği sağlamak için defalarca öne çıktılar. Osmanlı İmparatorluğu 1877’de Rusya tarafından saldırıya uğradığında, Sindh Medresetül İslam kurucusu Hasan Ali Efendi tüm desteğiyle öne çıktı. Sultan Abdülhamid, onun Türk halkına yaptığı katkılardan o kadar etkilenmişti ki, 1889’da ona en yüksek Osmanlı unvanlarından ikisi olan ‘Efendi’ ve ‘Bey’ ünvanını verdi.

Bu jest türünün ne ilk ne de son eylemiydi-Güney Asya’daki Müslümanlar, yani şimdiki Pakistan, her zaman Türk kardeşlerinin yanındaydı. Sömürgeci yöneticilerine meydan okudular, evlerini terk ettiler ve Türk bağımsızlık davasını desteklemek için eşyalarını bağışladılar.

Özünde, Pakistan ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler, bölgesel ve uluslararası öneme sahip konulardaki görüş ve perspektiflerin bir araya gelmesiyle işaretlenen benzersiz bir dostluğun tezahürüdür. Her iki ülke de 1964’te Pakistan, İran ve Türkiye arasında Bölgesel Kalkınma İşbirliği’ni (RCD) kurarak barış ve kalkınma için ortak bir bölgesel yaklaşımın temelini attı.

RCD, 1985’te Ekonomik İş birliği Örgütü (ECO) oldu ve daha sonra Orta Asya’dan üye devletler katıldı. Her iki ülke de Camu ve Keşmir anlaşmazlığı ve Kıbrıs sorunu da dahil olmak üzere ulusal güvenlik ve temel ulusal çıkar konularında birbirlerini tutarlı ve kesin bir şekilde destekledi. Kıbrıs krizi sırasında Pakistan, Türkiye’ye tam ve sarsılmaz bir destek gösterdi. Pakistan ayrıca kriz sırasında Türkiye’ye ulaşan ilk insani destek misyonu olan bir tıbbi ekibi derhal gönderdi. Pakistan liderliği ve halkı, her zaman birbirlerinin yanında durma geleneğinin devamı olarak, Türkiye’nin demokratik kurumlarına güçlü destek ve dayanışmalarını ilettiler ve 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimini açıkça kınayan ilk ülkeler arasındaydı. Aynı şekilde, Türkiye her zaman uluslararası forumlarda Keşmirlilerin kendi kaderini tayin hakkını desteklemiştir.