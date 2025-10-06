Yeni Şafak
Edirne Balkanlar’dan gelen soğuk havanın etkisi altına girdi

23:176/10/2025, Pazartesi
IHA
Su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarı yapıldı.
Edirne, Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kentte kuzey ve kuzeybatı yönlerinden Bulgaristan, güney kesimlerinden ise Yunanistan üzerinden gelen siklonik hava dalgası etkili olmaya başladı.

Haziran ayından bu yana kayda değer bir yağış almayan Edirne’de akşam saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde yer yer etkisini artırdı. Bazı caddelerde su birikintileri oluşurken, trafik zaman zaman aksadı. Bazı bölgelerde ise su birikintileri oluştu. Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde trafik akışının aksamaması için çalışma yaptı.

Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, sağanak yağışın 24 saat boyunca aralıklarla devam edeceğini belirterek, su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.



