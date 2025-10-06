Meteorolojiden Ege Denizi için fırtına uyarısı

Fırtınanın aynı gün etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın Kuzey Ege'de günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın aynı gün etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
#Ege Denizi
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Fırtına