  Edirne Valiliği'nden göçmenler için önlem: 'Beton duvar ve jiletli tel' talimatı

Kapıkule Mülki İdare Amirliği sınır kapısı yolundaki tır parkı olarak hizmet veren tesislere yazı göndererek kaçak yollarla yurt dışına çıkmak isteyen göçmenlerin, zaman zaman tır brandalarını keserek dorseye gizlice girdikleri anımsatıldı.

Bu durumun ihracat için bekleyen tır trafiğini aksatabildiği ifade edilen yazıda, tesislerin güvenlik açısından bazı tedbirler alması istendi.

TEL ÖRGÜ, DUVAR VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Yazıda, her tesisin kendi alanını en az 2,5 metre boyunda tel veya beton duvarlarla çevrelemesi, güvenlik görevlisi çalıştırması ve dış güvenliklerini sağlaması gerektiği ifade edildi. Şartları taşımayan işletmelere belediye tarafından ruhsat verilmemesi gerektiği belirtildi.

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"AMACIMIZ İHRACATI DESTEKLEMEK"

Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkule Mülki İdare Amiri Ali Uysal, Kapıkule'de tır parkı hizmeti veren özel işletmelere güvenlik önlemleri almaları yönünde talimat yazısı gönderdiklerini söyledi.

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Uysal, Kapıkule Sınır Kapısı'nın Türkiye ihracatının bel kemiğini oluşturduğunu ifade etti. Günde 2 bin 500 tırın Kapıkule'den giriş-çıkış yaptığını anımsatan Uysal, tır parkı hizmeti veren özel tesislerde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini vurguladı.

AA

"TESİSLERİN KENDİ SINIRLARINI GÜVENLİK ALTINA ALMASINI İSTİYORUZ""

Uysal, Kapıkule yolu üzerinde tır parkı olarak hizmet veren veya tırların hizmet aldığı tesislere kaçak yollarla yurt dışına kaçmak isteyen göçmenlerin tır brandalarını keserek girdiklerinin görüldüğünü belirtti.

Sıra numarasını alan tır şoförlerinin Kapıkule'den çıkış yapmak için sırasını tır parkı tesislerinde beklediğini aktaran Uysal, şunları kaydetti:

"Göçmenler tekerlekler arasına gizlenebiliyor, brandayı kesip dorseye binebiliyor. Biz sadece tesislerin kendi güvenliğini almasını istiyoruz. Amaç güvenli tesisler ve ihracatı aksatacak engelleri ortadan kaldırmak. Nakliye firmasının tırında göçmen yakalandığı zaman bir sürü yaptırım oluyor. Bu önlemlerle hem hizmet veren tesisler rahat olacak hem nakliye firmaları zarar görmeyecek hem de yaşanabilecek olumsuzluklardan kaynaklı ihracatın zarar görmesinin önüne geçilecek. Amacımızı güvenli ve hızlı bir şekilde ihracatı desteklemek. Tırların daha kısa sürede geçişlerini sağlamak."

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AA

FİRMALAR VE ŞOFÖRLER KARARI DESTEKLİYOR

Tır şoförü Ahmet Keskin ise özel tır parkında beklerken araca kaçak girecek korkusuyla uyuyamadıklarını belirtti.

Tesislerin güvenlik önlemlerini artıracak olmasından memnuniyet duyduklarını belirten Keskin, "İhracatın kahramanları olarak akşama olmasını istemiyoruz en kısa sürede buralarda önlemlerin artırılmasını isteriz.” dedi.

Şoför Osman Garip de kaçaklar nedeniyle uyku uyuyamadıkları zamanlar olduğunu ifade ederek, "Park halindeyken araba rüzgardan sallansa bile her yeri inip kontrol ediyoruz. Hep kuşku hep şüphe. Güvenlik önleminin artırılmasından memnuniyet duyarız." diye konuştu.

AA

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İşletme sahibi Ercan Ardıç da sınır kent olması nedeniyle göçmen kaçakçılığı hadiselerinin Edirne'de yaşandığını söyledi. Göçmenlerin kaçak geçiş için park halindeki tırların içerisine gizlice binme yolunu da denediklerini ifade eden Ardıç, "Bununla ilgili Valilik bir yazı göndermiş. Tüm özel parklarda güvenlik önlemleri artırılacak. Bu sayede hem tır şoförleri rahatlar hem de ihracat yavaşlamayacak" değerlendirmesinde bulundu.

FOTOĞRAF 18 Kaçak göçmen geçişlerinin engellenmesi amacıyla Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinden başlatılan, Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesi hattına kadar uzanan modüler duvar, akıllı kule ve hendek kazım çalışmaları sürerken, güvenlik güçlerinin çalışmaları da sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 2020 yılında toplam 4 bin 282, 2021 yılının ilk 8 ayında 4 bin 261 göçmen kaçakçısı yakalandı. 2020'de bin 100 araca, 2021 yılında 924 araca el konuldu. 2020'de 505 bin 375, 2021'de 280 bin 374 düzensiz göçmenin girişi de engellendi. Bölgede, kaçak yollardan ülkeye girenler ise yakalanıp Van'daki İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne getiriliyor. İlk olarak müdürlüğe bağlı 'Ön Kabul Merkezinde' üst aramasından geçirilip, soruşturmaları yapılarak parmak izleri alınan göçmenler, 48 saat sonra da Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'ndeki Geri Gönderme Merkezine gönderiliyor. 5 ay ile bir yıl arasında merkezde ağırlanan göçmenlere burada her türlü imkan sağlanıyor. Gelen göçmenlere açılan kurslarda Türkçe öğretilip, el sanatları, kuaförlük gibi meslekleri de öğretilmeye çalışılıyor. Göçmenlerle birlikte gelen çocuklara ise psiko-sosyal destek veriliyor. Göçmen çocuklar, kapalı ve açık alanda oluşturulan oyun merkezlerinde oyun oynayıp, boyama yaparak zaman geçiriyor. Göçmenlerin bazıları da kendileri için açılan kütüphanede kitap okuma fırsatı buluyor. İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca, DHA'ya yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenler açısından Van'ın Türkiye'nin en yoğun ili olduğunu, giriş güzergahı olarak kullanılan Van'da, valilik ve çeşitli bakanlıklarla koordinasyon içerisinde çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu: Van'da hem göçmenlerin ülkemize illegal yollardan girişinin engellenmesi, yakalanması, aynı zamanda da bu insanların insani şartlarda geri gönderilmesi için koordinasyon içerisinde yoğun bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmaları, valiliğin bütün birimleri ve farklı bakanlıklarla birlikte yürütmekteyiz. İllegal girişlerin önüne geçilmesi için sınıra duvar örülüyor. Buradaki amaç şu: gelen düzensiz göçmenleri engellenmesi bilinci olmakla beraber Afganistan'daki düzensiz göçün engellenmesi, oradaki hareketin önüne geçilmesidir. Göçmen kaçakçıları ile mücadelede bu insanlar bir vesileyle Türkiye'ye girmeye çalışırken, bunları kötü şartlarda barındıran, daha sonra bunlar üzerinde kazanç sağlayan bir illegal yapı var. Bu yapının çözülmesine yönelik mücadele de söz konusudur. İllegal yollarla Türkiye'ye girmeyi başaran düzensiz göçmenler ise yakalandıkları yerde ilk başta sağlık kontrolleri yapılır, daha sonra parmak izi yaparak daha önce ülkemize giriş yapıp yapmadığı ve herhangi bir suça karışıp karışmadığı kontrol edilir. Herhangi bir suçu çıkmazsa parmak izi fotoğrafları ve biyometrik verileri alınarak Ön Kabul Merkezine girişi yapılır, buradan da 48 saat içerisinde Geri Gönderme Merkezi’ne gönderiliyor. Buraya getirilen her yabancı uyruklu için idari gözetim kararı alınır. İdari gözetim kararı alınan göçmenler belli bir süre sonra ülkelerine geri gönderiliyor. Geri Gönderme Merkezinde barınan göçmenlere her türlü imkanın sağlandığını anlatan Omurca, Burada kalan yabancı uyruklulara 3 öğün yemek veriliyor. Göçmenler ayrıca sağlık, eğitim ve sportif faaliyetlerinden de faydalanıyor. Burada kalan yabancı uyruklu insanlara, insani şartlarda muamele ediyoruz. Geçen yıl bir tekne kazası yaşandı. Bu tekne kazasında ölen göçmenler 15 gün boyunca Adli Tıp Merkezi’nde muhafaza edildi. Herhangi bir yakın akrabası olmayan düzensiz göçmenler DNA ve fotoğraf örnekleri alınarak definleri gerçekleştiriliyor. Definin ardından herhangi bir akrabası bize başvurursa biz o cenazeyi alıp uçakla ülkesine kadar gönderiyoruz. Buraya gelen düzensiz göçmenin hangi ihtiyaçları varsa biz karşılıyoruz. Merkezde Türkçe, el sanatları ve berberlik kursları da veriyoruz. Buradaki amaç, bu göçmenler ülkelerine döndüklerinde kendi hayatlarını idame ettirmeleridir diye konuştu. Yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıktan sonra yakalan Muhammed Mesut Rahimi (23) ise 3 aydır kaldığı merkezde her türlü ihtiyacının karşılandığını söyledi. Rahimi, Ülkemizde şu an savaş var. Savaş nedeniyle Türkiye'ye kaçtım. Şu an geri gönderme merkezindeyiz. Allah razı olsun bize çok iyi bakıyorlar. Burada Türkçe kursuna gidiyoruz. Kitap okuyoruz, spor yapıyoruz. Sağlık sorunu olanlara da doktorlar yakından ilgileniyor. Türkçeyi buradaki kursta öğrendim. Ülkemize geri dönmek istemiyoruz, çünkü orada savaş var. Savaştan korkuyoruz. dedi. Bu arada, Türkiye sınırına yasa dışı yollarla geçen kaçak göçmenlerin yolculukları kimi zaman dramla sonuçlanıyor. Göçmen kaçakçıları tarafından getirildikleri araçlarda, tekne ile Van Gölü'nde yolculuk yaparken ya da kışın dondurucu soğuğunda sınırda donarak hayatını kaybedip, sahipleri çıkmayan göçmenler de Van'daki kimsesizler mezarlığında defnediliyor. 2019'dan bu yana 100'ün üzerinde kaçak göçmen, kimsesizler mezarlığında defnedildi. Yabancı uyruklarının mezar taşları ise numaralandırılıp, nerede öldüğü yazılıyor. Kaçak göçmenler kaldığı geri gönderme merkezi kapılarını açtı İran üzerinden Türkiye'ye yasa dışı yollardan girip güvenlik güçlerince yakalanan kaçak göçmenlerin yakalanıp getirildiği Van'daki İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı geri gönderme merkezi, kapılarını açtı. 5 ay ile 1 yıl arasında merkezde ağırlanan göçmenlere açılan kurslarda Türkçe, el sanatları, kuaförlük gibi eğitimler veriliyor. Psiko-sosyal destek verilen göçmen çocuklar ise kapalı ve açık alanda oluşturulan oyun merkezlerinde oyun oynayıp, boyama yaparak zaman geçiriyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 24 Tatillerini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor. Dönüş yoluna geçen ve sınır kapılarında zaman zaman yoğunluk oluşturan gurbetçiler, sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın hüznünü yaşıyor. Belçika'ya dönen Hamit Soysal, ailesi ve sevdikleriyle memleketinde güzel ve huzurlu bir tatil geçirdiğini söyledi. Türkiye'den dönüşün her zaman üzüntü verdiğini anlatan Soysal, Hüzünlü bir şekilde ayrılıyoruz. Ayrılmak istemiyoruz ama işimiz gücümüz orada olduğu için yola düştük. Ailemizi ve sevdiklerimizi geride bıraktık. Doyamadık, Türkiye doyumsuz. Dön, dolaş Türkiye bambaşka. dedi. Ailesiyle Almanya'ya dönen Ali Akgöl, dönüş yolunun duygulu olduğunu ifade etti. Türkiye'den ayrılırken gelecek yılın dönüş hesaplarını yapmaya başladıklarını belirten Akgöl, Dönüş yolu sanki böyle rampa yukarı gibi oluyor. Araba gitmiyor, duygusala bağlıyoruz biraz. Ama ne yapalım, bu da bizim kaderimiz. Seneye tekrar geleceğiz. Döndükten sonra gün saymaya başlayacağız, gelecek yılın tatilinde Türkiye'ye dönmek için. ifadelerini kullandı. Yaşar Dirin ise güzel bir tatil geçirdiğini, dönüş yoluna geçmenin burukluğunu yaşadığını dile getirerek, Farklı duygular yaşıyoruz. Kapıkule'den giriş bir başka sevinç ama dönüş çok ayrı bir hüzün oluyor. Bunu sadece gurbetçiler iyi bilir, maalesef hüzünlü. Ama yine geleceğiz, vatanımız her şeyden daha değerli. diye konuştu. Mukaddes Kandemir de Türkiye'de sahiplendikleri Duman isimli kedileriyle dönüş yoluna geçtiklerini belirterek, gurbet yolundaki herkese iyi yolculuklar diledi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda hüzünlü dönüş yolculukları sürüyor: 'Bu hissi sadece gurbetçiler bilir' Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin hüzünlü dönüşleri devam ederken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşuyor. BiP'te paylaş

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