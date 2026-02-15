Edirne’de fırtına sonucu ağaçlar devrildi

Edirne’de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtınada çok sayıda ağaç devrilirken, caddeler ile park halindeki araçlarda hasar oluştu.
Edirne kent merkezinde aniden başlayan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman yüksek seviyelere ulaşan fırtınada çok sayıda ağaç devrildi. Caddelere ve park halindeki araçların üzerine devrilen ağaçlar hasar yol açarken, yolların ağaçlar dalları yüzünden kapanması sonucu trafikte aksama yaşandı.