Edirne'de fırtına sonucu ağaçlar devrildi

Edirne’de fırtına sonucu ağaçlar devrildi

15/02/2026, Pazar
IHA
Yolların ağaçlar dalları yüzünden kapanması sonucu trafikte aksama yaşandı.
Yolların ağaçlar dalları yüzünden kapanması sonucu trafikte aksama yaşandı.

Edirne’de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtınada çok sayıda ağaç devrilirken, caddeler ile park halindeki araçlarda hasar oluştu.

Edirne’de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtınada çok sayıda ağaç kökünden sökülerek devrildi.

Edirne kent merkezinde aniden başlayan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman yüksek seviyelere ulaşan fırtınada çok sayıda ağaç devrildi. Caddelere ve park halindeki araçların üzerine devrilen ağaçlar hasar yol açarken, yolların ağaçlar dalları yüzünden kapanması sonucu trafikte aksama yaşandı.


