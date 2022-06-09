Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı

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Nevşin Mengü adaları silahlandıran Yunanistan'a yapılan uyarılardan rahatsız oldu

Gazeteci Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaları silahlandıran Yunanistan'a yaptığı uyarılardan rahatsızlık duydu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mengü, "Her haftaya bir gerginlik. İsveç Finlandiya kesmedi, Suriye verelim. Suriye olmadı Yunanistan'dan devam" dedi. Mengü'nün bu çıkışına takipçilerinden, "Biraz da destek olun hep köstek", "Yunanistan'ın adaları silahlandırması sizin için gerginlik oluşturmuyor mu?" şeklinde tepkiler geldi.