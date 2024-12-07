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Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi için fırtına uyarısı

14:277/12/2024, Cumartesi
AA
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Fırtınanın aynı gün sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Fırtınanın aynı gün sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Ege Denizi'nde beklenen şiddetli fırtına nedeniyle uyarı verildi. Fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksama yaşanabileceği, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı da tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.


Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Orta ve Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


Fırtınanın aynı gün sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.



#Ege Denizi
#fırtına uyarısı
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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