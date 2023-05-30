Ege'de tansiyonu düşürecek adımlar: Tatbikat yerine eğitim kararı alındı

Yunanistan, her yıl gerçekleştirdiği Kataigis Tatbikatı'nın yerine küçük çaplı bir eğitim yaparken, Türk Silahlı Kuvvetleri de Denizkurdu Tatbikatı'nın yerine taktik eğitimler gerçekleştireceğini duyurdu. Daha önce, tatbikata tüm deniz unsurları ve binlerce personel katılıyordu.