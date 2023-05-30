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Ege'de tansiyonu düşürecek adımlar: Tatbikat yerine eğitim kararı alındı

Türkiye ve Yunanistan, planlanan deniz tatbikatlarını, ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla karşılıklı olarak iptal etme kararı aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Denizkurdu 2023 tatbikatı iptal ederek taktiksel eğitimler gerçekleştirecek.

09:52 . 30/05/2023 Salı
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Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli çifte depremin ardından Ankara-Atina hattında ilişkiler normalleşme sürecine girmişti. Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin pozitif gündemle geliştirilmesine yönelik karşılıklı önemli birer adım daha atıldı.

Tatbikat yerine eğitim yapma kararı alındı

Yunanistan, her yıl gerçekleştirdiği Kataigis Tatbikatı'nın yerine küçük çaplı bir eğitim yaparken, Türk Silahlı Kuvvetleri de Denizkurdu Tatbikatı'nın yerine taktik eğitimler gerçekleştireceğini duyurdu. Daha önce, tatbikata tüm deniz unsurları ve binlerce personel katılıyordu.

Bakan Akar çağrı yapmıştı

Hatırlanacağı gibi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, turizm sezonu boyunca iki ülke arasında gerçekleştirilen tatbikatların durdurulması konusunda bir centilmenlik anlaşmasının uygulanmasını ve hatta sürenin uzatılmasını talep etmişti. Son karşılıklı adımlar, bu yönde ilerleme sağlandığını gösterdi.

Hatay'ı ziyaret etmişti

Öte yandan Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, 6 Şubat depremleri sonrasında Bakan Akar'ın daveti üzerine nisan ayının başında Hatay'ı ziyaret etmişti. İki bakanın yaptığı görüşmeden sonra, iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda anlaşıldığı açıklanmıştı.




#Yunanistan
#Ege
#tatbikat
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