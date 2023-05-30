Ege'de tansiyonu düşürecek adımlar: Tatbikat yerine eğitim kararı alındı

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Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli çifte depremin ardından Ankara-Atina hattında ilişkiler normalleşme sürecine girmişti. Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin pozitif gündemle geliştirilmesine yönelik karşılıklı önemli birer adım daha atıldı.
Tatbikat yerine eğitim yapma kararı alındı
Yunanistan, her yıl gerçekleştirdiği Kataigis Tatbikatı'nın yerine küçük çaplı bir eğitim yaparken, Türk Silahlı Kuvvetleri de Denizkurdu Tatbikatı'nın yerine taktik eğitimler gerçekleştireceğini duyurdu. Daha önce, tatbikata tüm deniz unsurları ve binlerce personel katılıyordu.
Bakan Akar çağrı yapmıştı
Hatırlanacağı gibi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, turizm sezonu boyunca iki ülke arasında gerçekleştirilen tatbikatların durdurulması konusunda bir centilmenlik anlaşmasının uygulanmasını ve hatta sürenin uzatılmasını talep etmişti. Son karşılıklı adımlar, bu yönde ilerleme sağlandığını gösterdi.
Hatay'ı ziyaret etmişti
Öte yandan Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, 6 Şubat depremleri sonrasında Bakan Akar'ın daveti üzerine nisan ayının başında Hatay'ı ziyaret etmişti. İki bakanın yaptığı görüşmeden sonra, iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda anlaşıldığı açıklanmıştı.