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Ekipler asfalt kaplama kilittaşı yenileme ve kaldırım tamiratına devam ediyor

Akdeniz Belediyesi, ihtiyaç duyan her mahallede asfalt kaplama ve yama, kilittaşı serimi, kaldırım yenileme ve karo tamiratı çalışmalarına hız verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekipler asfalt kaplama kilittaşı yenileme ve kaldırım tamiratına devam ediyor
Fen İşleri Ekipleri

Personel, araç, gereç ve ekipman anlamında güçlendirilen Fen İşleri Müdürlüğü, merkez-kırsal ayırımı yapmadan Akdeniz’in her mahallesine hizmet veriyor, ilçe sakini vatandaşların gündelik yaşamını ve her türlü ulaşımı kolaylaştırıyor.

Mevsim değişikliğiyle birlikte, hazırladıkları plan ve program kapsamında hızla hareket eden fen işleri ekipleri; Gündoğdu, Hal, Yeni Mahalle, Camişerif, İhsaniye, Şevket Sümer, Iğdır, Güneş, Kazanlı Hürriyet, Huzurkent Köselerli ve Çilek mahallesinin onlarca sokağında, bölgenin ihtiyacına göre asfalt kaplama veya yama, kilittaşı serimi, kaldırım yenileme ve karo tamiratı gerçekleştirdi.

Mahallelerin eksiği tespit edilip planlama yapılıyor

Ekipleri; bazı sokaklarda bulunan ve miadını doldurmuş eski asfaltı sökerek tamamen asfalt ile kaplarken, yer yer de yama çalışmaları yapıyor. Zarar gören kaldırımları da tamamen söküp kilittaşı ve karo ile yenileyen ekiplerin, yaşadıkları mahalleyi değiştiren hizmetlerine tanık olan ilçe sakini vatandaşlar, Akdeniz Belediyesi’ne teşekkür etti.

Fen İşleri Müdürlüğü; sahada yaptığı incelemeler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hazırladığı plan ve program kapsamında, Akdeniz’in 65 mahallesinin eksik ve ihtiyaçlarını gidermek üzere hizmet vermeye, sokakları güzelleştirip vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya devam edecek.

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