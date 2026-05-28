Ekonomik çöküş senaryosu tutmadı

Özgür Özel’in mutlak butlan kararının çıktığı gün söylediği “Yarın borsa çökecek” sözleri ekonomi yönetiminin kritik adımlarıyla boşa çıkarıldı. Döviz, faiz ve borsa anlık şokun ardından normale döndü.
CHP’de mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararı sonrası başlayan yeni kriz siyaseti yeniden ekonominin gündemine taşındı. Piyasalarda, Özgür Özel’in mutlak butlan kararının çıktığı gün yaptığı “Yarın borsa dipten satmak isteyenlerle dolacak ancak kimse alıcı olmayacak” sözleri endişe yarattı. Çöküş senaryoları, zamanında atılan adımlar ve yatırımcıların sağduyusu ile boşa çıkarıldı. Borsa, kararın çıktığı gün anlık bir şokla devre keserek sert bir düşüş yaşadı. Panik satışları daha çok algoritmik işlemler ve küçük yatırımcı davranışlarından kaynaklandı. Ancak cuma günü oyun değişti.
10 KURUŞLUK ‘KRİZ’
Türkiye Varlık Fonu’nun müdahalesiyle endeks yukarı yönlü ivme kazandı. Borsa yatırımcılarının da hamleye ayak uydurmasıyla, günlerce sürecek bir kaos bekleyenlerin eli boşa çıktı. BIST 100 endeksi yüzde 4,9 oranında yükselişle haftayı 13.808 düzeyinde tamamladı, yatırımcılar butlan kaynaklı kayıplarını geri aldı. Döviz ve faizde de manipülatörler değil, ekonomi yönetimi kazandı. 19 Mart sonrası yaşananlardan ders çıkaran ekonomi yönetimi, rezervleri kullanarak dövizin kontrolden çıkmasını önledi. Kamu bankaları da Türk lirasını destekleyince Dolar/TL kurundaki artış 10 kuruşu aşamadı. Kredi büyüme sınırlarının düşürülmesiyle faizdeki baskı azaltıldı.
YABANCI YATIRIMCI PRİM VERMEDİ
Kararın ardından toplanan ekonomi yönetiminin verdiği “Türkiye ekonomisi güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli” mesajı, başta yabancılar olmak üzere yatırımcılara güven verdi. Finans çevrelerine göre yabancı yatırımcı bu mesajlarla, siyasi belirsizliğin Türkiye ekonomisinin genel yönünü değiştirecek ölçekte olmadığına ikna oldu.
Uzun süreli tahvil stabil kaldı
- Dolar/TL kurunda ciddi bir oynaklık yaşanmazken, Türkiye’nin CDS primlerinde ise sınırlı yükseliş görüldü. İki yıllık tahvil faizlerinin yüzde 43,8’den yüzde 44,6’ya çıktığı, ancak uzun vadeli tahvil faizlerinde sert bozulma oluşmadığı belirtildi. Merkez Bankası rezervlerinin olası dalgalanmalara karşı yeterli düzeyde olduğu için mutlak butlanın piyasalardaki reaksiyonu küçük çaplı oldu. Süreç boyunca brüt rezervler 168,6 milyar dolar, net rezervler 52,1 milyar dolar, swap hariç net rezervler ise 37,2 milyar dolar seviyesinde seyretti.