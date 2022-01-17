Gündem Ekonomiye ilişkin yasa teklifi komisyonda kabul edildi
ANKARA

Ekonomiye ilişkin yasa teklifi komisyonda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 4 maddelik yasa teklifi kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Ekonomiye ilişkin yasa teklifi komisyonda kabul edildi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, ekonomiye ilişki düzenlemeler içeren Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören 4 maddelik yasa teklifini görüştü. Komisyonda CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, teklifin getirilme şeklini eleştirerek, Anayasa'ya aykırılık içerdiğini söyledi. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da, "Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia ettiğimiz dolar garantili faiz uygulamasının genişletilmesini öneriyor bu düzenleme" dedi.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli de, teklifin getirilme şekline itiraz ederek, "Efendim, bu şirketlerin faiz gelirlerinin vergiden muaf tutulmasıyla ilgili kanun teklifini doğru bulmadığımızı öncelikle ifade etmek istiyorum" diye konuştu. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz da teklife yönelik itirazlara yanıt vererek, gerek içtüzük, gerekse Anayasa'ya aykırı bir durum olmadığını ifade etti.

Birtakım istisnalar getiriyoruz

Teklifte ilk imza sahibi olan AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, düzenlemenin ayrıntılarını paylaşarak, "4 maddeden oluşan teklifimizde Vergi Usul Kanunu'nda yaptığımız bir düzenlemeyle enflasyon düzeltmesi uygulamasını 31 Aralık 2023 tarihine kadar erteliyoruz. Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yaptığımız düzenlemeyle de finansal istikrarın desteklenmesi ve Türk lirası mevduat ile katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi amacıyla kurumlara belli şartlar dahilinde birtakım istisnalar getiriyoruz" dedi. Yapılan konuşmaların ardından, yasa teklifi görüşülerek kabul edildi.

2022 Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
GÜNDEM
2022 Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Asgari vergi alınmamasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
EKONOMİ
Asgari vergi alınmamasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Vaka ve vefat sayısı yükselişte

Vaka ve vefat sayısı yükselişte

​Türkiye'nin 17 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.
Transfer fotoğrafı olay oldu

Transfer fotoğrafı olay oldu

​Dünyaca ünlü futbolcu TFF 1. Lig ekibine imza attı.
Daha hızlı adımlar atılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk'ta FETÖ vurgusu.

2021 Borsa İstanbul için rekorlar yılı oldu

2021 Borsa İstanbul için rekorlar yılı oldu

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Geçen yıl Borsa İstanbul'da halka arz olan şirket sayısı, yatırımcı sayısı, endeks değerleri ve işlem hacimlerinde rekorlar kırıldı” dedi.

​Mahkeme Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Erdoğan, deprem konutlarının teslim töreninde konuşuyor.

Uzmanlar açıkladı

Uzmanlar açıkladı

Rekor sayıları gören İstanbul'da pik seviye yakın mı?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.