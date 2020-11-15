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EKPSS başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başladı. Sınavda adayların öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun 60 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanacak.

Haber Merkezi AA
EKPSS adayları, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
EKPSS adayları, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Sınavda adayların öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun 60 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanacak.

Testler, her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlandı. Testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak, ancak engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süreler verilecek.

EKPSS adayları, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

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Koronavirüs önlemlerine dikkat ediliyor

Sınavda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler de alındı. Bu kapsamda, sınav binalarının ve salonlarının sınavdan önce detaylı temizliği yapıldı ve dezenfekte edildi.

  • Koronavirüs önlemleri kapsamında, adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtıldı, isteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi.

Sınav görevlilerine maske ve dezenfektan ile lateks eldiven de dağıtıldı. Adaylar ve görevliler, kendi maskelerini ve siperliklerini de kullanabildi.

Sınav görevlilerinin ve adayların, Kovid-19 durumları da HES kodları aracılığıyla takip edildi.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı.

Adaylar, sınav binalarına girişte sosyal mesafenin korunması için sınav görevlilerince yönlendirildi.

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