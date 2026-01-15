İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında, tutuklu sosyal medya ünlüsü Rabia Karaca’nın ifadelerinde adı geçen ve Ekrem İmamoğlu ile yakın ilişkisi olduğu iddia edilen eski voleybolcu Derya Çayırgan gözaltına alındı.

Derya Çayırgan'ın savcılık ifadesine Yeni Şafak ulaştı. Çayırgan alınan ifadesinin ardından konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkamama adli kontrol tedbirleriyle sulh ceza hakemliğine sevk edildi.

Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile olan tanışıklığını ve para hareketlerine ilişkin iddiaları ayrıntılarıyla anlattı.

İfadesinde, Ekrem İmamoğlu ile 2020 ya da 2021 yılında pandemi döneminde Taksim’de karşılaştığını belirten Çayırgan, kendisini milli voleybolcu olarak tanıttığını ve Galatasaray’da oynadığını söyledi. Kısa bir sohbetin ardından İmamoğlu’nu makamında ziyaret etmek istediğini dile getirdiğini aktaran Çayırgan, yanında bulunan bir kişinin kendisine iletişim numarası verdiğini anlattı.

2022-2023 yıllarında randevu alarak İPA Florya tesislerinde İmamoğlu’nu ziyaret ettiğini anlatan Çayırgan, görüşmede spor üzerine sohbet ettiklerini, İBB Spor’da oynama teklifinin alt ligde olduğu gerekçesiyle gerçekleşmediğini belirtti. Kariyer planlamasına ilişkin konuşmalar yapıldığını aktaran şüpheli, voleybolu bıraktıktan sonra İBB’nin spor yönetiminde görev almasının gündeme geldiğini söyledi.

2023 yılında Bahçelievler’deki evinin yıkılması sonrası yaşadığı mağduriyet nedeniyle dönemin Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik’ten yardım istediklerini ifade eden Çayırgan, ailesi ve apartman sakinlerinin önce otele, ardından İBB tesislerine yerleştirildiğini, yaklaşık 3,5 ay burada kaldığını kaydetti. Bu süreçte Ekrem İmamoğlu’nun şahsi numarasına ulaşıp kendisiyle görüştüğünü ve teşekkür ettiğini belirtti.

"İmamoğlu Ankara'daki otelde birkaç kez beni ziyaret etti"

Antalya’ya transfer olduktan sonra İmamoğlu ile yüz yüze görüşmediğini söyleyen Çayırgan, Ankara’da PTT’ye transferinin ardından İmamoğlu’nun Ankara ziyaretlerinde kaldığı otelde birkaç kez ziyaret ettiğini ifade etti.

İfadesinde Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Murat Gülibrahimoğlu isimli şahısları tanımadığını belirten Çayırgan, Mustafa Akın ile ise İmamoğlu’na ulaşamadığı zamanlarda irtibat kurması yönünde yönlendirilmesi üzerine tanıştığını, bunun dışında bir ilişkilerinin olmadığını belirtti.

"50 bin euroyu kendim biriktirdim"

MASAK raporlarında yer alan para hareketlerine de açıklık getiren Çayırgan, döviz yatırımlarının kendi birikimlerinden kaynaklandığını savundu. 2021 yılından sonra birikimlerini dövize çevirerek bankaya yatırdığını belirten Çayırgan, 16 Haziran 2023’te hesabına yatırılan 50 bin euronun da bu birikimler olduğunu öne sürdü.

Kameroğlu İnşaat’a yapılan para transferlerinin ev alımı amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Çayırgan, toplam 4 milyon 100 bin TL bedelle evi satın aldığını ve tapuyu 19 Haziran 2023’te devraldığını kaydetti. Para transferlerindeki açıklamaların ise milli takım sürecindeki sevinçten kaynaklandığını söyledi.

Elden yatırılan 50 bin euronun kaynağına ilişkin detayları tam hatırlamadığını dile getiren Çayırgan, paranın ailesiyle birlikte yaptığı birikimlerden ya da oynadığı kulüpten elden aldığı ödemelerden kaynaklanabileceğini belirtti. Söz konusu paranın kendisine başkaları tarafından verilmediğini vurgulayan Çayırgan, yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.



