Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: 'Ekrem İmamoğlu' iddiaları ile gündeme gelen Derya Çayırgan dahil 19 kişi gözaltında

10:2915/01/2026, Perşembe
G: 15/01/2026, Perşembe
Derya Çayırgan, İmamoğlu bağlantısı iddiasıyla dosyada adı geçen isimler arasında yer alırken, İmamoğlu’nun özel jetinde uyuşturucu, kumar ve fuhuş trafiği ortaya çıkmıştı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, tutuklu Rabia Karaca’nın ifadelerinde adı geçen ve Ekrem İmamoğlu ile yakın ilişkisi olduğu iddia edilen voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında
ile yakın ilişkisi olduğu iddia edilen eski Voleybolcu Derya Çayırgan da bulunuyor.
Rabia Karaca

Çayırgan iddiası

Soruşturma kapsamında tutuklanan Rabia Karaca, Voleybolcu Derya Çayırgan'ın İBB'nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın ilişkisi olduğunu iddia etmişti.

Karaca,
"İmamoğlu kendisine bakar, ödemelerini bir şekilde ulaştırırdı. Fatih Keleş, Derya Çayırgan'ı daha iyi tanır. Ben de Murat Gülibrahimoğlu'nun sevgilisiydim o zaman"
şeklinde beyan etmişti.

"Telefonumda kayıtlı en ünlü siyasetçi İmamoğlu"

Geçtiğimiz aylarda Derya Çayırgan'ın,
"Telefonumda kayıtlı en ünlü siyasetçi Ekrem İmamoğlu'dur"
şeklinde verdiği beyan çok konuşulmuştu.


