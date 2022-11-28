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POLİTİKA

Ekşi Sözlük’te CHP’li vekilin PKK kanalında yayına katıldığı gizleniyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, terör örgütü PKK’nın yayın organı Medya Haber’in canlı yayınına katıldı. Bunun üzerine Ekşi Sözlük’te konuyla ilgili bir başlık açıldı. Başlığın altına CHP’nin aleyhinde yazı yazan herkes sözlüğün CEO’su Başak Purut tarafından engellendi.

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Ekşi Sözlük’te CHP’li vekilin PKK kanalında yayına katıldığı gizleniyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya

Terör örgütü PKK’nın yayın organı olan Medyahaber’in yayınına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ekşi sözlük CEO’su Başak Purut tarafından gizleniyor.

  • CHP’li vekilin canlı yayınına katıldığı PKK propagandası yapan kanal şehitlerimiz için, “PKK tarafından cezalandırılan işgalciler” şeklinde tabirler kullanıyor.

CHP ALEYHİNEDE YAZILAR CEO TARAFINDAN SANSÜRLENDİ

Provokatif yayınları, kara propagandaları ve algı operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen Ekşi Sözlük’te CHP’li vekilin Medyahaber’in yayına katılmasıyla ilgili bir başlık açıldı. Bu başlığın altına CHP’nin aleyhinde yazı yazan herkes Ekşi Sözlük CEO’su Başak Purut tarafından sansürlendi ve hesapları kapatıldı.

Sansürlenen yazılardan bir tanesi
Sansürlenen yazılardan bir tanesi

Bu şekilde Eksi Sözlük'te CHP’li vekilin, terör örgütü PKK’nın kanalında yayına katıldığı bilgisinin yayılması engelleniyor.

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