El freni çekilmeyen otomobil eczaneye daldı

Öğle saatlerinde Doğanşehir ilçe merkezinde meydana gelen olayda, sürücüsü park ettikten sonra alışveriş yapmak üzere bir eczaneye giren otomobil, el freninin tam çekilmemesi nedeniyle aniden hareket etti. Kontrolden çıkan araç, eczanenin vitrinine çarparak içeri girdi. Kazada yaralanan olmazken işyerinde maddi hasar meydana geldi.