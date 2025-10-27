Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Malatya
El freni çekilmeyen otomobil eczaneye daldı

El freni çekilmeyen otomobil eczaneye daldı

16:1127/10/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Malatya
Malatya

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde park halindeki bir araç, el freninin tam çekilmemesi sonucu hareket ederek eczaneye girdi.

Öğle saatlerinde Doğanşehir ilçe merkezinde meydana gelen olayda, sürücüsü park ettikten sonra alışveriş yapmak üzere bir eczaneye giren otomobil, el freninin tam çekilmemesi nedeniyle aniden hareket etti. Kontrolden çıkan araç, eczanenin vitrinine çarparak içeri girdi. Kazada yaralanan olmazken işyerinde maddi hasar meydana geldi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Malatya
#Doğanşehir
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sosyal konut projesinde İstanbul fiyatları ne kadar olacak? İstanbul’da 55, 65 ve 80 metrekarelik TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatı ve ödeme planı