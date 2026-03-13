Elazığ’da Sakal-ı Şerif ve Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

"Bugün burada iki cihanserveri Resul-i Kibriya Efendimiz’in mukaddes, mübarek ve şerefli olan Sakal-ı Şerifi ve Hırka-i Şerifi’ni vatandaşlarımızın ziyaretine açmış bulunmaktayız. Cemaatimizin ziyaretlere yoğun ilgi göstermesi bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu mübarek emanetler asırlardır ümmetin Peygamber Efendimiz’e olan muhabbetinin ve bağlılığının bir nişanesi olarak büyük bir hürmetle muhafaza edilmektedir. Bu emaneti ziyaret ederek Efendimiz’e olan sevgimizi yansıtmak, Peygamber Efendimiz’e duyulan sevginin, aşkın ve muhabbetinin bir nişanesidir"