Elektrik akımına kapılıp iki kolunu kaybeden Samet, protezle hayata dokunmak istiyor

Kolları varken çektirdiği fotoğraflara bakarak eski günleri anan Samet Aktepe, 4 katlı bir apartmanın çatısını yapıyorduk. Malzemeleri yukarıya çekerken son profil demiri babam bana uzattı ve yukarı çekmemi söyledi. Bu sırada, çekmeye çalıştığım demir profil yüksek gelirim hattı tellerine temas edince elektrik akımına kapıldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Ambulansla, beni Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürmüşler. Burada 23 gün yoğun bakımda kaldım. 20 gün boyunca hayati tehlikemin sürdüğü aileme söylemişler. Yoğun bakımdaki son 3 günümde hayati tehlikeyi atlattım. Ancak, kangren olan iki kolum omuz hizasından kesildi. Eskiden otomobil kullanabiliyordum. Telefonumu rahatça kullanabiliyordum. Dışarıda rahatça arkadaşlarımla gezebiliyordum. Ama şimdi tek başıma hiçbir şey yapamıyorum. Bir kapıyı bile açamıyorum. 6 aydır, bu halde yaşıyorum. Protez kol takılması benim için bir umut. Araştırdığımızda 1 milyon lirayı bulduğunu öğrendik. Ailemin maddi durumu o kadar iyi değil. Buna asla gücümüz yetmez. Eğer protez kollarım olursa eskisi gibi kimsenin yardımına gereksinim duymadan tüm ihtiyaçlarımı kendim karşılayabilirim. Aileme bir katkım olsun, aç, açıkta kalmayalım dedim baba mesleği olan inşaatçılığa başlamıştım ama başıma böyle bir şey geldi dedi.