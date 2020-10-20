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Gündem Elektrik akımına kapılıp iki kolunu kaybeden Samet, protezle hayata dokunmak istiyor
AYDİN

Elektrik akımına kapılıp iki kolunu kaybeden Samet, protezle hayata dokunmak istiyor

Aydın'da yaşayan 17 yaşındaki Samet Aktepe, 7 ay önce inşaatta çalışırken, elektrik akımına kapılıp, iki kolunu da kaybetti. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden protez kol tedavisi için Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne umuda doğru yolculuğa çıktı. Aktepe, "Protez kollara kavuşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Bir an önce hayata dokunmak istiyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Samet Aktepe (17).
Samet Aktepe (17).

Aydın'da 7 ay önce okul harçlığını çıkarmak için inşaatta çalıştığı sırada elinde bulunan metalleri, üzerindeki elektrik tellerini fark etmeyerek, temas ettirmesi sonucu akıma kapılan Samet Aktepe (17), Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

  • Burada bir dizi ameliyat geçiren ancak her iki kolu da omuz hizasından kesilen Aktepe, basın aracılığı ile sesini duyurarak, hayırsever ve yetkililerden yardım istedi. Aydın'ın İncirliova Belediyesi ve valilik, bu çağrıyı duyarak, Aktepe için kampanya başlattı.

ISPARTA'YA GÖNDERİLDİ

Samet Aktepe'nin normal yaşamına dönebilmesi için Güneydoğu gazilerine Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanan protez kol nakli yapılması planlandı. Ancak nakil öncesi hala kapanmayan yaraların tedavisinin tamamlanmasının gerektiği belirtildi. Bir süre önce hemşehrisi olan SDÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, Aktepe'nin tedavisini üstlendi.

İnşaatta elektrik akımına kapılan 17 yalındaki Samet, protez kollar için destek bekliyor
FOTOĞRAF 9
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İncirliova'da yaşayan Serpil (44) ve Emoş Aktepe (46) çiftinin 3 çocuğundan biri olan Samet Aktepe, ekonomik anlamda zor durumda olan babasına yardım etmek için Ortaokul 7'nci sınıfta okulu bıraktı.
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Babası ile birlikte çalışmaya başlayan Samet Aktepe, geçen 8 Nisan'da bir inşaatın çatısına demir çekmeye çalışırken yan taraftan geçen yüksek gelirim hattını fark etmedi.
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Aktepe'nin taşıdığı demirlerin ucu yüksek gerilim hattına temas edince, Aktepe elektrik akımına kapıldı. Babası ve inşaattaki diğer işçilerin yardımı ile kurtarılan Samet Aktepe, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Aktepe, 23 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Yaşama tutunan ancak iki kolu kangren olduğu için omuz hizasından kesilen Aktepe, hastanede aylarca süren tedavisinin ardından 1 Eylül'de taburcu edildi.
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Kollarıyla çıktığı evine kolsuz dönen Aktepe, yeniden o eski günlere dönebilmenin hayalini takılabilecek protez kollarla kuruyor.
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Kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan yemeğini yiyip, gezeceği, arkadaşlarıyla dolaşacağı günlerin umuduyla yaşayan Aktepe, cep telefonu ise burnuyla kullanmaya çalışıyor.
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Aktepe'nin diğer tüm ihtiyaçlarını ise annesinin yardımıyla karşılıyor.
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Kolları varken çektirdiği fotoğraflara bakarak eski günleri anan Samet Aktepe, 4 katlı bir apartmanın çatısını yapıyorduk. Malzemeleri yukarıya çekerken son profil demiri babam bana uzattı ve yukarı çekmemi söyledi. Bu sırada, çekmeye çalıştığım demir profil yüksek gelirim hattı tellerine temas edince elektrik akımına kapıldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Ambulansla, beni Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürmüşler. Burada 23 gün yoğun bakımda kaldım. 20 gün boyunca hayati tehlikemin sürdüğü aileme söylemişler. Yoğun bakımdaki son 3 günümde hayati tehlikeyi atlattım. Ancak, kangren olan iki kolum omuz hizasından kesildi. Eskiden otomobil kullanabiliyordum. Telefonumu rahatça kullanabiliyordum. Dışarıda rahatça arkadaşlarımla gezebiliyordum. Ama şimdi tek başıma hiçbir şey yapamıyorum. Bir kapıyı bile açamıyorum. 6 aydır, bu halde yaşıyorum. Protez kol takılması benim için bir umut. Araştırdığımızda 1 milyon lirayı bulduğunu öğrendik. Ailemin maddi durumu o kadar iyi değil. Buna asla gücümüz yetmez. Eğer protez kollarım olursa eskisi gibi kimsenin yardımına gereksinim duymadan tüm ihtiyaçlarımı kendim karşılayabilirim. Aileme bir katkım olsun, aç, açıkta kalmayalım dedim baba mesleği olan inşaatçılığa başlamıştım ama başıma böyle bir şey geldi dedi.
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Oğlunun en büyük destekçilerinden olan Serpil Aktepe ise, Acımız tarif edilemez. Çünkü, Samet daha hayatın başında. Samet'in şu an kolu kanadı benim. Ama bu ne kadar sürebilir. Hayırsever ve yetkililerden destek bekliyoruz. Protez kol takılırsa kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir. En basitinden kapıyı açarak dışarı kendi başına gidip gelmesini istiyoruz. Samet'e bir umut arıyoruz. Hayata tekrar dokunabilsin. Önceden yaşama sevinci çok güzeldi. Çok şükür yaşıyor ama ihtiyaçlarını karşılaması içinde bir şeyler yapılması gerekiyor. Ben bir anne olarak sesimi duymalarını istiyorum. Yavruma bir çare diye konuştu.
İnşaatta elektrik akımına kapılan 17 yalındaki Samet, protez kollar için destek bekliyor
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, babası ile çalışmak için gittiği inşaatta elektrik akımına kapılan Samet Aktepe (17), 2 kolunu birden kaybetti. 6 aydır kolları olmadan yaşayan ve ailesinin maddi durumu iyi olmayan Aktepe, hayalini kurduğu protez kollar için gereken 1 milyon liranın bulunabilmesi için yetkililer ve hayırseverlerden destek istedi.

'YARALAR İYİLEŞTİ'

Hastanede Samet Aktepe'nin tedavisiyle bizzat ilgilenen Prof. Dr. Baydar, Ankara'ya sevkinden önce son durumla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) şu bilgileri verdi:

  • "Samet benim Aydın'dan hemşehrim. Bundan yaklaşık 7 ay önce yüksek akıma kaptırarak her 2 kolunu da omuz başlarından kaybetti. Adnan Menderes Üniversitesi'nde epey bir süre tedavi edildi. Ama yaralar kapanmadı. Daha sonra buraya geldi, 1 haftadır da burada. Biz yara bakımını yaptıktan sonra özellikle protez konması veya kadavradan ekstremite nakli seçeneklerinin değerlendirilmesi açısından randevularını planladık. Şimdi Gülhane'ye gönderiyoruz. Gülhane uzun yıllar özellikle Güneydoğu gazilerine ekstremite protezler yapılması konusunda oldukça deneyim kazanmış bir hastanemiz. Her ne kadar şu anda eğitim araştırma hastanesi olarak hizmet veriyor olsa da böyle bir deneyimi var. Oradaki arkadaşlarımız da bizim kardeşlerimiz. Onlar da bundan sonra Samet ile Ankara'da ilgilenecek. Yine Hacettepe'den arkadaşlarla ekstremite transplantasyonu için görüştük, onlar bakıp bir değerlendirme yapacak. Bizim de derdimiz Samet'i bir an önce protez de olsa kadavradan nakil de olsa kollarına kavuşturup, tekrar eski günlerde olduğu gibi kollarını kullanır hale getirmek."

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'BİR AN ÖNCE HAYATA DOKUNMAK İSTİYORUM'

Kazadan sonra uzun süre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirten Samet Aktepe, protez de olsa kollarına kavuşacağı günü özlemle beklediğini dile getirdi.

  • Aktepe, "Aydın'da uzun süre tedavi görüp bir dizi ameliyat geçirdim. Daha sonra protez kol nakli için yardım istedim ve Aydın Valiliği ile İncirliova Belediye Başkanlığı bu konuda destek oldu. Protez kol takılması için önce Isparta'ya Metin hocama geldik ve burada bazı tedaviler yapıldı. Şimdi Ankara GATA'ya gideceğim. Bir an önce hayata dokunmak istiyorum. Bana bu konuda destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırsever insanlarımız ve kurumlarımıza da bana destek olmaları konusunda çağrıda bulunuyorum" diye konuştu.

Samet Aktepe'nin Gülhane'de ilk kontrolü yapıldıktan sonra protez kol nakli için tedavi sürecinin başlatılacağı ve kolları temin edecek firmanın maliyeti bildireceği, bu miktarın bir kısmının SGK tarafından karşılanmasına rağmen maliyetinin 1 milyon TL'nin üstüne çıkmasının beklendiği kaydedildi. Aydın Valiliği ve İncirliova Belediyesi'nin, geri kalan kısmı karşılamak için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

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