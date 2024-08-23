ELEV Eğitim Vakfı Okulları ile Türk Eğitim Derneği’nden iş birliği: Dezavantajlı çocuklara eğitimde destek sağlanacak

Türk Eğitim Derneği ve Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları tarafından kurumsal eğitim danışmanlığı çatısı altında bir araya gelmek üzere iş birliği gerçekleştirildi.
Türk Eğitim Derneği, kurumsal değerlerinin ülke genelinde yaygınlaşmasını artırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim Derneği Akreditasyon ve Danışmanlık hizmetleri vermektedir.
Toplantı, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve ELEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Şahin'in katılımıyla düzenlendi. Basın toplantısında kurumsal eğitim danışmanlığının nasıl uygulanacağı, bu hizmetin öğrencilere kazandıracaklarına dair detaylar paylaşıldı. Toplantıya gazeteciler, eğitim kurumu üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.