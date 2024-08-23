|
Gündem

ELEV Eğitim Vakfı Okulları ile Türk Eğitim Derneği’nden iş birliği: Dezavantajlı çocuklara eğitimde destek sağlanacak

Özel Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları ile Türk Eğitim Derneği (TED) arasında eğitim danışmanlığı iş birliği yapıldı. İş birliği, kurumsal değerlerin yaygınlaşmasını artırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Eğitim Vakfı (ELEV) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Şahin, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına da önemli bir adım olacağını belirtti.

16:08 - 23/08/2024 Cuma
Güncelleme: 16:09 - 23/08/2024 Cuma
DHA
Özel Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları ile Türk Eğitim Derneği (TED) arasında ‘Akreditasyon ve Danışmanlık' iş birliği yapıldı.
Özel Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları ile Türk Eğitim Derneği (TED) arasında ‘Akreditasyon ve Danışmanlık' iş birliği yapıldı.

Türk Eğitim Derneği ve Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları tarafından kurumsal eğitim danışmanlığı çatısı altında bir araya gelmek üzere iş birliği gerçekleştirildi.


Türk Eğitim Derneği, kurumsal değerlerinin ülke genelinde yaygınlaşmasını artırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim Derneği Akreditasyon ve Danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Toplantı, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve ELEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Şahin'in katılımıyla düzenlendi. Basın toplantısında kurumsal eğitim danışmanlığının nasıl uygulanacağı, bu hizmetin öğrencilere kazandıracaklarına dair detaylar paylaşıldı. Toplantıya gazeteciler, eğitim kurumu üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.


“Ülkenin eğitim standartlarını değiştirmek için sivil toplum çalışmaları gerçekleştiriyoruz”

Amaçlarının Türkiye'deki eğitim kalitesini ve rekabet koşullarını geliştirmek olduğunu belirten Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu,
“Türk Eğitim Derneği (TED) olarak, 1928 yılında kurulan ve Türkiye'nin ilk sivil toplum örgütüyüz. Bugün yaptığımız danışmanlık hizmetleri gibi çalışmalarla okulların eğitim kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz. Binlerce yoksul, yetim ve depremzede öğrencimize burslar veriyoruz. Ülkenin eğitim standartlarını değiştirmek için sivil toplum çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Şu an Türkiye'de veriye dayalı çalışma yapan en büyük sivil toplum örgütüyüz. Bu danışmanlık hizmetiyle okullardaki öğretmen yetkinliklerini artırmayı hedefliyoruz. Öğretmenlerin geleceğe emin adımlarla ilerleyebilmesini ve eğitim süreçlerini tasarlayabilmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca öğrencilerin yetkinlik alanlarını ve becerilerini genişletecek süreçleri hazırlıyoruz. Yabancı dilde özellikle de İngilizcenin merkeze alındığı gelişebileceği süreçleri tasarlıyoruz. Danışmanlık verdiğimiz okullarda 32 başlıkta analizler yaparak, gelişme süreçleri belirleyip bu süreçleri ayarlıyoruz. Öğrencileri sınav baskılarından çıkararak, çocuklarımızın daha mutlu olacağına inanıyoruz. Bu iş birliği ile Elev Okulları'ndaki öğrencilerin eğitim kalitesini yükselterek, onların daha mutlu olmalarını sağlayacağız”
dedi.

"Dezavantajlı çocuklara eğitim fırsatı sunacağız"

ELEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Şahin, TED ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin, sadece öğrencilere sundukları eğitim kalitesini artırmakla kalmayıp, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına da önemli bir adım olacağını belirtti. TED'in sağladığı rehberlik ve akreditasyon hizmetlerinin, kendilerinin eğitim anlayışını ve uygulamalarını daha da ileriye taşıyacağını vurgulayan Şahin,
“Mustafa Kemal Atatürkümüzün imzası ile kurmuş olduğu derneğin çatısı altında olmaktan onur duyuyoruz. Türk Eğitim Derneği'nin özellikle dezavantajlı bölgelerdeki ailelere ve çocuklara eğitim fırsatı sunması çok değerli. Biz de bu iş birliğiyle birlikte hem bu süreci birlikte yönetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hem de TED ailesi ile eğitime muhtaç olan öğrencilere ne kadar ve ne verebilirsek bunun planlamasını yaparak gücümüze güç katacağız”
ifadelerini kullandı.
#ELEV Eğitim Vakfı
#Türk Eğitim Derneği
#eğitim
2 gün önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Trabzon Havalimanı'nın yeni hizmet binaları hizmete alınıyor