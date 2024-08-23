ELEV Eğitim Vakfı Okulları ile Türk Eğitim Derneği’nden iş birliği: Dezavantajlı çocuklara eğitimde destek sağlanacak

“Türk Eğitim Derneği (TED) olarak, 1928 yılında kurulan ve Türkiye'nin ilk sivil toplum örgütüyüz. Bugün yaptığımız danışmanlık hizmetleri gibi çalışmalarla okulların eğitim kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz. Binlerce yoksul, yetim ve depremzede öğrencimize burslar veriyoruz. Ülkenin eğitim standartlarını değiştirmek için sivil toplum çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Şu an Türkiye'de veriye dayalı çalışma yapan en büyük sivil toplum örgütüyüz. Bu danışmanlık hizmetiyle okullardaki öğretmen yetkinliklerini artırmayı hedefliyoruz. Öğretmenlerin geleceğe emin adımlarla ilerleyebilmesini ve eğitim süreçlerini tasarlayabilmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca öğrencilerin yetkinlik alanlarını ve becerilerini genişletecek süreçleri hazırlıyoruz. Yabancı dilde özellikle de İngilizcenin merkeze alındığı gelişebileceği süreçleri tasarlıyoruz. Danışmanlık verdiğimiz okullarda 32 başlıkta analizler yaparak, gelişme süreçleri belirleyip bu süreçleri ayarlıyoruz. Öğrencileri sınav baskılarından çıkararak, çocuklarımızın daha mutlu olacağına inanıyoruz. Bu iş birliği ile Elev Okulları'ndaki öğrencilerin eğitim kalitesini yükselterek, onların daha mutlu olmalarını sağlayacağız”