Emanetine sahip çıkacağız: Cambaz'ın şehadetinin 7. yılı

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, darbeciler tarafından Çengelköy’de vurularak hayatını kaybeden Yeni Şafak Gazetesi Foto Muhabiri Mustafa Cambaz, şehadetinin 7. yıl dönümünde Albayrak Medya yöneticileri ve çalışanları tarafından kabri başında anıldı. Anma töreninde konuşan Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Cambaz’ın şehadetinin kendilerine önemli sorumluluklar yüklediğini söyledi.





EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Likoğlu şöyle konuştu: “Mustafa Cambaz, Fetullahçı teröristlerin darbe ve işgal girişimine karşı direnirken şehit oldu. Mustafa Cambaz, bize benzer ihanetler karşısında mücadele sorumluluğunu emanet etti. Mustafa’yı anarken bu emanetin sorumluluğuyla hareket ediyor ve her an bizim azim ve gayretimizi pekiştiriyor. Unutmamak ve unutturmamak için Cambaz’ın emanetine her geçen gün daha fazla sahip çıkacağız ve gereğini yapmaktan hiçbir zaman geri durmayacağız.”





KUR’AN-I KERİM OKUNDU DUALAR EDİLDİ

Şehit Mustafa Cambaz’ın Çengelköy Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı, ardından dualar yapıldı. Anma programı, kabre gül bırakılması ile sona erdi. 15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz için düzenlenen anma programına; Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca, Albayrak Medya Reklam ve Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Yeni Şafak Gazetesi Yazı İşleri Müdürleri, Yeni Şafak, tvnet ve Piri Medya çalışanları katıldı.





Kedileri bize emanet

Arkadaşımız şehit Mustafa Cambaz, hayatı boyunca kedilere özel bir ilgi gösterdi. Gazetemizin bahçesinde onlarca kediyi besleyen şehadetinin ardından Cambaz’ın emanetine mesai arkadaşları sahip çıktı. Cambaz’ın her zaman kedilerle yakından ilgilendiğini belirten eski kurum hemşiresi Ebru Fidancı, “İşe ilk başladığımda evden kediler için mama getiriyor, bazen yemeklerden tavuk et parçalarını kediler için ayırıyordum. Sonra fark ettim ki bahçede parça parça yem bırakılıyor. Burada da kedi severler var diyerek mutlu olmuştum. Biz bu vesileyle Mustafa ağabeyle tanıştık. Kediler için defalarca ev taşıdığını, hatta bir ev bakarken kediler için uygunluğuna bakarak tuttuğuna şahit oldum. En son kedileri için Çengelköy’de bahçeli bir eve taşınmıştı. Kediler onun hayatında çok önemli bir yer tutuyordu” dedi.





HERKES OMUZ VERDİ

Ebru Hemşire emekli olduktan sonra görevi, tvnet Makyözü Gülnur Yılmaz devraldı. Her gün kedilerin mamasını veren Yılmaz, kedi evlerinin temizlik ve bakımını da yapıyor. 5 yıl önce Albayrak Medya’da işe başlayan Yılmaz, “Kurumumuz zaten kuru mama tedarikini asla ihmal etmiyor. Biz de aramızda bir WhatsApp grubu kurarak yaş mama ve diğer ihtiyaç kalemlerini karşılamaya başladık. Kurumdaki hemen hemen herkes bu işe omuz veriyor.” dedi. Yılmaz, Albayrak Grubu’nun yakında kedilere özel veteriner hizmeti de sunmaya başlayacağını belirtti.



