Emanetine sahip çıkacağız: Cambaz'ın şehadetinin 7. yılı

Likoğlu şöyle konuştu: “Mustafa Cambaz, Fetullahçı teröristlerin darbe ve işgal girişimine karşı direnirken şehit oldu. Mustafa Cambaz, bize benzer ihanetler karşısında mücadele sorumluluğunu emanet etti. Mustafa’yı anarken bu emanetin sorumluluğuyla hareket ediyor ve her an bizim azim ve gayretimizi pekiştiriyor. Unutmamak ve unutturmamak için Cambaz’ın emanetine her geçen gün daha fazla sahip çıkacağız ve gereğini yapmaktan hiçbir zaman geri durmayacağız.”