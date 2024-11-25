Emekli ve çalışanların gözü Beştepe'deki Kabine toplantısında olacak: Masada kritik başlıklar var

Kabine bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.





Birçok konunun görüşüleceği kabinenin en önemli başlıkları ise terörle mücadele ve ekonomi olacak.





Terörle mücadele masada





Kabine'nin en önemli gündem başlıklarından biri terörle mücadele başlığında ise terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara ilişkin değerlendirmeler yapılacak.





Irak sınırındaki kilidin kapatılması için operasyonlar sürerken kabine, bölgenin tamamen terörden arındırılmasına dönük çabalar için değerlendirmelerde bulunacak.





Asgari ücret ve emekli maaşı zammı





Kabine toplantısının odaklanacağı bir diğer konu ise ekonomi olacak.





Siyasetteki gelişmelerin yanı sıra enflasyon, fahiş fiyatlar, asgari ücret ve emekli maaş zamları da kabine tarafından değerlendirilecek.

















Diş politika





Kabinenin, dış politikaya dair birçok gelişmeye değinmesi bekleniyor.





Bu başlık altında, küresel ve bölgesel savaş riskleri ele alınacak.





Toplantıda ayrıca, ABD'den F-16 ile Almanya, İngiltere ve İtalya'dan Eurofighter alım sürecinin de masada olması bekleniyor.





Ukrayna ve Rusya arasında artan gerilimin ardından gündeme gelen nükleer tehlikenin bertaraf edilebilmesi adına Türkiye'nin diplomatik çabaları kabinede konuşulacak.





ABD ile ilişkiler





Toplantının masaya yatıracağı önemli bir diğer başlık ise ABD ile olan ilişkiler.





Kabine, ocak ayında göreve başlaması beklenen seçilmiş Başkan Donald Trump ile kurulacak ilişkilerin yol haritasına dair değerlendirmelerde de bulanacak.





Toplantıda ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunması bekleniyor.











