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Emeklilerden ikramiye teşekkürü: Hakkaniyetli davrandı

Tüm Bağkur Üyeleri ve Emeklileri Derneği Başkanı Saadettin Ak, çalışan emeklilere ödenen 5 bin TL’lik ikramiye için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hakkaniyetli davrandığını belirterek teşekkürlerini iletti. Kapsam dışında tutulanların da bu ikramiyeden yararlanmasının haksızlıkları giderdiğini söyleyen Ak, “Bizim sesimizi de duyduğu için sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çalışan emeklilere de verilecek bu ikramiye dolayısıyla emekli bir süreliğine de olsa rahatlayacaktır” diye konuştu.

17:34 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 17:35 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Tüm Bağkur Üyeleri ve Emeklileri Derneği Başkanı Saadettin Ak

Tüm Bağkur Üyeleri ve Emeklileri Derneği Başkanı Saadettin Ak

Tüm Bağkur Üyeleri ve Emeklileri Derneği Başkanı Saadettin Ak, çalışan emeklilere ödenen 5 bin TL’lik ikramiye için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hakkaniyetli davrandığını belirterek teşekkürlerini iletti.


'Hakkaniyetli davrandı'

Bir emeklinin ikramiye alıp diğerinin almamasını haksızlık olarak değerlendiren Ak, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman olduğu gibi hakkaniyetli davrandı. Ortada görülür bir şekilde haksızlık vardı. Aynı primi ödemiş aynı süre çalışmış kişi bir avantajdan yararlanırken diğeri çalıştığı için yararlanamıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte haksızlıkta ortadan kalkmış oldu” dedi.


'Emekli maaşta iyileştirme bekliyor'

Çalışmayan veya çalışamayan emeklilerin 7 bin veya 7 bin 500 lira maaşla geçinmekte zorlandığını söyleyen Ak, “Cumhurbaşkanımızın ve yöneticilerin her zaman olduğu gibi bizi duymasını istiyoruz. Bu tarz ikramiyeler geçici çözümler. Yılbaşından sonra maaşlara da yapılmasını beklediğimiz iyileştirmelerin minimum asgari ücret seviyesine gelmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Tüm Bağkur Üyeleri ve Emeklileri Derneği Başkanı Saadettin Ak


#Tüm Bağkur Üyeleri ve Emeklileri Derneği
#emekli ikramiyesi
#ekonomi
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