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Emniyet güçleri Kocaeli'de altı düzensiz göçmeni yakaladı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan araçta bulunan 6 düzensiz göçmen emniyet güçleri tarafından yakalandı.

00:55 - 22/01/2024 Pazartesi
AA
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ekipler, ilçede uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri aracı durdurmak istedi.

Sürücüsü ''Dur'' ihtarına uymayarak kaçan araç, kovalamaca sonucu durduruldu.

Araçta yapılan aramada 6 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Olay yerinden kaçan K.C. ve H.U, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Gebze'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


#Kocaeli
#tutuklama
#göçmen
44 dakika önce
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