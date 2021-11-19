Emniyet’ten CHP'li Engin Özkoç için suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile gazeteciler Erk Acarer ve Banu Acun hakkında suç duyurusunda bulundu.

EGM, CHP’li Özkoç’un sosyal medya hesabında yazdığı ‘Kolombiya’nın Buenaventura Limanı’ndan Türkiye’ye 4 bin 900 kilogram kokain gönderileceği’ iddiasıyla ilgili harekete geçti. Emniyet, bu iddiaları dile getiren Özkoç ile gazeteciler Erk Acarer ve Banu Acun hakkında “iftira” ve “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlarından suç duyurusunda bulundu.

İFTİRA ATTI

Ankara Başsavcılığına verilen dilekçede, şüphelilerin mesnetsiz iddialarda bulunduğu belirtilerek “Kamuoyunda devletimizi ve yetkili makamları adeta yalancı çıkarmaya çalışır şekilde birtakım ithamlar ve iddialarda bulunularak EGM ve devletimize karşı iftirada bulunulmuş, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçu işlenmiştir” ifadeleri yer aldı.

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