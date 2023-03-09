|
Reklam
Reklam
Gündem

En düşük işçi maaşı 11.500 TL oldu

Kahramankazan Belediyesi personel maaşlarına zam yaptı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
15:04 . 9/03/2023 Perşembe
Diğer
En düşük işçi maaşı 11.500 TL oldu

En düşük işçi maaşı 11.500 TL oldu

Kahramankazan Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 11.500 TL oldu. İşçilerin belediye birimlerindeki sorumluluklarına ve kıdemlerine göre rakamın arttığı da kaydedildi.

İşçiye verdiği önemi her zaman istikrar ile sürdüren Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, maaş zammını, ‘’Emeklerinizi ve çabalarınızı görüyorum. Tüm çalışanlarımıza verdiği emeklerden dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Kahramankazan Belediyemizde en düşük işçi maaşı 11.500 TL oldu. Birimlerdeki sorumluluklarına ve kıdemlerine göre bu rakam artmaktadır. Tüm işçi kardeşlerime hayırlı olsun. Rabbim, maaşlarınızı bereketli eylesin’’ şeklinde duyurdu.


#kahramankazan
#serhat oğuz
#maaş
10 dakika önce
default-profile-img
En düşük işçi maaşı 11.500 TL oldu
AB Mart sonuna kadar 11 bin Ukrayna askeri eğitecek
Fransa'da nükleer santralde çatlak tespit edildi
Gazeteci Abdülkadir Selvi'den Saadet Partisi seçmenine zor sorular
Bakan Yanık deprem bölgesinde kimliği belli olmayan çocuk sayısını açıkladı
Manisa'da fünyeyle patlatılan valizden sucuk, tereyağı ve kıyafet çıktı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.