Enerji Bakanı’ndan Albayrak’a ziyaret

04:0015/02/2026, Pazar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Albayrak Grubu’nu ziyaret etti. Bakan Bayraktar’ı, grup yöneticileri ve üst düzey temsilciler karşıladı. Görüşmede enerji politikaları, yatırımlar ve sektörün güncel gelişmeleri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Ziyarette Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Nuri Albayrak, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Medya Dijital ve TVNET Genel Müdürü Ömer Karaca, TVNET Genel Yayın Yönetmeni Serhat İbrahimoğlu ve Albayrak Medya Grubu Genel Müdürü Abdullah Hanönü de hazır bulundu. Ziyaretin sonunda Ahmet Albayrak, günün anısına Bakan Bayraktar’a hat tablosu hediye etti.


