Engerek yılanına su içirmeye çalıştı

Adıyaman'daki olay, merkez Türmüz Tepe mevkiinde meydana geldi. Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Adıyaman’da insanlar kadar hayvanlarda sıcaktan etkileniyor. Bir işletmenin çalışanları bahçede ayçiçeğinin gölgesinde hareketsiz halde duran engerek yılanını fark etti.
Çalışanlardan Mahmut Şen, yılanın sıcaktan etkilendiğini fark plastik bir kapta su getirdi. Yılanı kuyruğundan yakalayan ve su içirmeye çalışan işçinin korkusuz tavrı dikkatlerden kaçmadı.
Yarım metreyi geçen engerek yılanına su içirmek için uzun uğraşlar veren işçi, daha sonra yılanın üzerine su dökerek serinlemesini sağladı. Serinleyen yılan daha sonra güneşten gölgeye ilerledi.
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimi apartman girişinde yakalanan kara yılanı yakalayıp ormanlık alanda doğal ortamına bırakırken Side Mahallesinde bir çiftlikte, sebze bahçesinin kenarındaki ağa takılan Kara Yılan, ağdan kurtarıldıktan sonra doğaya bırakıldı. Kent merkezinde yolun caddenin ortasında görülen yaklaşık bir metelik yılana rağmen vatandaşların tepkisizliği ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
Manavgat ilçesinde geçtiğimiz yıl 29 Temmuz tarihinde başlayıp havadan ve karadan yürütülen tüm müdahalelere rağmen ancak 9’uncu gün kontrol altına alınıp ağırlığı Manavgat’ta olmak üzere 58 bin hektarlık arazide 60 milyon ağacın küle döndüğü büyük yangın sonrası yılanlar, insanların yaşam alanlarına inmeye başladı. Bugüne kadar çok nadir yılan gören Manavgat’ta vatandaşlar, son günlerde sık sık yılan ihbarında bulunmaya başladı. İhbar gelmeyen gün olmayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekipler, yakaladıkları yılanları yerleşim yerlerinin uzağında ormanlık alanlara bırakıyor.<br>
Manavgat’ta ev ve bahçelerin yanında ana yollarda bile yılana rastlanırken, Side Mahallesinde Hasan Delikkulak’a ait çitlikte sebzelerin etrafına haşere girmemesi için konulan ağlara takılan Kara Yılan çiftlik sahibi tarafından kurtarıldı. Kara Yılanı ağa takılmış vaziyette görünce üzüldüğünü belirten Manavgat-Side Rahvan Atçılar Derneği Başkanı Hasan Delikkulak, “Aklıma yılanlarla arası çok iyi olan bizim gibi atçılıkla uğraşan Erdoğan abim geldi. Aradım hemen geldi. Yılanı ağlardan kurtardık. Ağlardan çıkarırken zarar gören yerlerine ilaç sürdükten sonra yeniden doğaya bıraktık” dedi.<br>Kara yılanın insan ve çevre dostu olduğunu belirten Hasan Delikkulak, “Vatandaşlarımızdan kara yılan görünce zarar vermemelerini öldürmemelerini istiyorum. Ormanların yanmasının ardından gölge ve yiyecek bulamayan yılanlar aramıza katıldı. Kara Yılanlar fare ve benzeri haşerelerin yanı sıra zehirli yılanları da yiyerek ortadan kaldırmaktadır. İnsanlara zarar vermeyen zehirsiz hayvanlardır” dedi.
İlçe merkezinde bir apartmandaki ihbarı değerlendiren ekipler de yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı özel aparatlarla yakalayıp torbaya koydu. Apartmandan alınan yılan ormanlık alana götürüp doğal ortamına bırakıldı. Manavgat’tan en ilginç görüntü ise kent merkezindeki bir caddeden geldi. Yolun ortasında hareket halindeki yılanın yaklaşık 3 metre uzaktaki kadının yılana rağmen hiç panik yapmadan yerinde beklemesi, yoldan geçen insanların da yılana rağmen tepki vermeden yollarına devam etmeleri dikkati çekti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Yangından sonra Manavgat'ı yılanlar bastı
Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınının yaşandığı Manavgat'ta, ormanların küle dönmesinin ardından yılanlar şehir merkezlerinde insanların yaşam alanlarında sık görülmeye başladı.
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ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan 80 yaşındaki Tom Slagle, postasını almak için yürürken, daha büyük başka bir yılanı yiyen bir yılana rastladı.
Hemen telefonuna sarılan Slagle, kral yılanın bir çıngıraklı yılanı yediği anları kaydetmeyi başardı.
Slagle'nin çektiği video, Georgia Doğal Kaynaklar Departmanı (DNR) tarafından, \"Kral Yılan vs. Çıngıraklı Yılan: Dışarıda yılan yiyen bir yılan dünyası var\" notuyla paylaşıldı.
Kral yılanları, bir insanı öldürebilecek kadar tehlikeli zehirlere karşı dirençlidir.
Slagle'nin kaydettiği görüntülerde, kral yılanın çenesini çıngıraklı yılanın gövdesi etrafında hareket ettirdiğini ve onu bütün olarak yuttuğu açıkça görülüyor.
Kral yılanın yediği çıngıraklı yılanın gövdesinden, kral yılandan daha büyük olduğu anlaşılıyor.
Sosyal medya kullanıcılarını hayrete düşüren görüntüler, kısa sürede viral oldu.
Yılanlar ise kendi kuyruklarını yiyor. Başka yılanları yiyen kral yılanı ya da sıçan yılanı bazen kendi kuyruklarını başka bir yılan sanıp yutmaya çalışabiliyor.
Bu kasıtlı bir kendini yeme olmuyor elbette. Bazı yılanlar ise deri değiştirirken çıkan eski deriyi yiyor.
Kuyruk kısmı hala vücuduna yapışık olabiliyor. Bu durumda kendi kuyruğunu yemeye devam edebiliyor.
Söz konusu görüntüler sosyal medyada, 'Kral Onu Aldı' başlığıyla hızla yayıldı.
En zehirli yılanların bile korkulu rüyası: Tüm dünyaya nam saldı kendi kendini yiyor
En zehirli yılanların bile korkulu rüyası: Kendi kendini dahi yiyor
Çıngıraklı yılan gibi dünyanın en tehlikeli ve zehirli yılanlarının üstesinden gelme ve kendi kendini yeme konusunda nam salan Kral yılanı bu kez de Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) görüntülendi. Sosyal medyada viral olan görüntülerde kral yılanının kendinden çok daha büyük bir yılanı yediği görüldü. Söz konusu görüntüler sosyal medyada, 'Kral Onu Aldı' başlığıyla hızla yayıldı.