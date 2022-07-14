Engerek yılanına su içirmeye çalıştı

En zehirli yılanların bile korkulu rüyası: Tüm dünyaya nam saldı kendi kendini yiyor

Bu kasıtlı bir kendini yeme olmuyor elbette. Bazı yılanlar ise deri değiştirirken çıkan eski deriyi yiyor.

Yılanlar ise kendi kuyruklarını yiyor. Başka yılanları yiyen kral yılanı ya da sıçan yılanı bazen kendi kuyruklarını başka bir yılan sanıp yutmaya çalışabiliyor.

Slagle'nin kaydettiği görüntülerde, kral yılanın çenesini çıngıraklı yılanın gövdesi etrafında hareket ettirdiğini ve onu bütün olarak yuttuğu açıkça görülüyor.

Slagle'nin çektiği video, Georgia Doğal Kaynaklar Departmanı (DNR) tarafından, \"Kral Yılan vs. Çıngıraklı Yılan: Dışarıda yılan yiyen bir yılan dünyası var\" notuyla paylaşıldı.

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan 80 yaşındaki Tom Slagle, postasını almak için yürürken, daha büyük başka bir yılanı yiyen bir yılana rastladı.

En zehirli yılanların bile korkulu rüyası: Kendi kendini dahi yiyor

Çıngıraklı yılan gibi dünyanın en tehlikeli ve zehirli yılanlarının üstesinden gelme ve kendi kendini yeme konusunda nam salan Kral yılanı bu kez de Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) görüntülendi. Sosyal medyada viral olan görüntülerde kral yılanının kendinden çok daha büyük bir yılanı yediği görüldü. Söz konusu görüntüler sosyal medyada, 'Kral Onu Aldı' başlığıyla hızla yayıldı.

