Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Epilepsi hastası kayıp şahıs sulama kanalında ölü bulundu

Epilepsi hastası kayıp şahıs sulama kanalında ölü bulundu

09:4221/12/2025, الأحد
IHA
Sonraki haber
Dulundu’nun cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Dulundu’nun cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 18 Aralık’tan bu yana kendisinden haber alınamayan epilepsi hastası kayıp şahıs, sulama kanalında ölü bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emek Mahallesi 3015 Sokak’taki sulama kanalında bir erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekibince kanaldan çıkarılan şahsın, 18 Aralık Perşembe günü Yukarı Pazarcı Mahallesi’ndeki evlerinden ayrılan, 19 Aralık Cuma günü kız kardeşinin Cumhuriyet Polis Karakolu’na kayıp başvurusunda bulunduğu epilepsi hastası ve yüzde 61 engelli 54 yaşındaki Okay Dulundu’ya ait olduğu belirlendi. Dulundu’nun cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.




#antalya
#manavgat
#epilepsi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ çekilişler ne zaman başlayacak? 500 bin sosyal konut başvuru sonuçları TOKİ kura çekiliş tarihleri