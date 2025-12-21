Epilepsi hastası kayıp şahıs sulama kanalında ölü bulundu

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emek Mahallesi 3015 Sokak’taki sulama kanalında bir erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekibince kanaldan çıkarılan şahsın, 18 Aralık Perşembe günü Yukarı Pazarcı Mahallesi’ndeki evlerinden ayrılan, 19 Aralık Cuma günü kız kardeşinin Cumhuriyet Polis Karakolu’na kayıp başvurusunda bulunduğu epilepsi hastası ve yüzde 61 engelli 54 yaşındaki Okay Dulundu’ya ait olduğu belirlendi. Dulundu’nun cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.