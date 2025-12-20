Üniversite öğrencisi genç kız 39 suç kaydı olan 'erkek arkadaşı'nın evinde ölü bulundu

Çanakkale'de erkek arkadaşının evinde hareketsiz halde bulunan üniversite öğrencisi Gamze Nur Yalçın (24) hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Yalçın'ın erkek arkadaşı B.K. (25) ifadesi sonrası serbest bırakıldı.
Olay, 18 Aralık’ta saat 14.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atıf Kamçıl Sokak’taki bir apartman dairesinde meydana geldi.
Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede nabzı atmadığı belirlenen Yalçın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yalçın'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, 39 suç kaydı olduğu bildirilen B.K. gözaltına alındı. B.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.