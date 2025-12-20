Yeni Şafak
Üniversite öğrencisi genç kız 39 suç kaydı olan 'erkek arkadaşı'nın evinde ölü bulundu

11:5820/12/2025, Cumartesi
DHA
Gamze Nur Yalçın ve 'erkek arkadaşı'
Gamze Nur Yalçın ve 'erkek arkadaşı'

Çanakkale'de erkek arkadaşının evinde hareketsiz halde bulunan üniversite öğrencisi Gamze Nur Yalçın (24) hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Yalçın'ın erkek arkadaşı B.K. (25) ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Olay, 18 Aralık’ta saat 14.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atıf Kamçıl Sokak’taki bir apartman dairesinde meydana geldi.


İddiaya göre; B.K,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
son sınıf öğrencisi olan Gamze Nur Yalçın'ın hareketsiz halde yattığın fark edip durumu sağlık ekiplerine bildirdi.


Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede nabzı atmadığı belirlenen Yalçın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yalçın'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, 39 suç kaydı olduğu bildirilen B.K. gözaltına alındı. B.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.





#üniversite
#suç
#Çanakkale
#Onsekiz Mart Üniversitesi
