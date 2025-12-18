Yeni Şafak
Pendik’te 2 gündür aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu

Pendik'te 2 gündür aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu

13:2018/12/2025, Perşembe
IHA
Polis ekiplerince olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Polis ekiplerince olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Pendik’te 2 gündür kayıp olarak aranan şahıs, mezarlıkta kıyafetleri çıkarılmış halde bir ağaca boynundan bağlı olarak ölü bulundu.

Olay, Pendik Yayalar Mahallesi’ndeki Yeni Şeyhli Mezarlığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mezarlık içerisinde hareketsiz halde bulunan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerce üzerindeki kıyafetler çıkarılmış halde bir ağaca boynundan bağlı olarak bulunan cesedin, 2 gündür kayıp olarak aranan Y.K’ya ait olduğu belirlendi. Acı haberi alıp olay yerine gelen Y.K’nın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bazı aile bireylerinin ise sinir krizi geçirdiği görüldü. Y.K’nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk değerlendirmelerde olayın şüpheli ölüm kapsamında ele alındığı belirtildi.



Polis ekiplerince olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



#Pendik
#İstanbul
#Yeni Şeyhli Mezarlığı
