Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul merkezli 6 ilde "change" otobüs operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

İstanbul merkezli 6 ilde "change" otobüs operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

10:1618/12/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Operasyonlarda 19 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonlarda 19 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İstanbul merkezli 6 ilde "change" otobüs operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, yurt içinden ve dışından temin edilen otobüslerin kaza, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor bilgileri uyarlanarak "change" işlemi yapıldığını, bu araçların daha sonra üçüncü kişilere satıldığını ve haksız kazanç sağlandığını belirledi.

Soruşturma kapsamında tespit edilen 27 şüpheliden 5'inin çeşitli suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu, 3'ünün de yurt dışında olduğu anlaşıldı.


Şüphelilerin 18 otobüsün motor ve şasi numaralarını değiştirdiğini tespit eden polis, teknik ve fiziki takibin ardından 5 Aralık'ta İstanbul'un Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Güngören, Sancaktepe, Silivri, Şişli, Ümraniye ve Üsküdar ilçeleri ile Ankara, Bursa, Eskişehir, Kayseri ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 19 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, emniyete ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 18 zanlı ile başka suçtan tutuklu bulunan 5 şüpheli ise Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ve hakimlikteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 14'ü tutuklandı. Serbest bırakılan 9 zanlıdan 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi.


Ele geçirilen 18 otobüs, polis dronuyla havadan görüntülendi.




#Ankara
#change
#İstanbul
#İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 18 Aralık aktüel ürünler kataloğu: A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde?