Epstein'in e-postaları '6 yıldır Fransız yargısının elindeydi' iddiası

21:2711/02/2026, Çarşamba
Fransız Marianne dergisi, Jeffrey Epstein'e ait e-postaların 6 yıldır Fransız yargısının elinde bulunduğunu iddia etti. LFI Partisi Milletvekili Antoine Leaument, derginin haberini alıntılayarak, "Bu bilgi hayati ve aynı zamanda önerdiğimiz parlamento soruşturma komisyonunun kurulmasını haklı çıkarıyor." ifadesini kullandı.

Fransız Marianne dergisi, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanırken cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ait e-postaların 6 yıldır Fransız yargısının elinde bulunduğunu iddia etti.

Derginin haberine göre, uluslararası basın Epstein'e ait binlerce e-postayı incelemeyi sürdürüyor.

Buna karşın, söz konusu e-postaların kaynağına ilişkin merkezi öneme sahip Fransız adli belgesinin basında neredeyse hiç yer bulmadığı belirtildi.

Haberde, Paris Temyiz Mahkemesinde görevli bir cumhuriyet savcısının 8 Temmuz 2020’de ABD'nin yargı makamlarına gönderdiği adli yardım talebinde, Epstein'e ait
"jeevacation@gmail.com"
adresli e-posta hesabının Eylül 2019'da Paris'teki evinde yapılan aramada ele geçirildiğinin açıkça ifade edildiği aktarıldı.

Epstein'in e-postaları 6 yıldır Fransız yargısının elindeydi

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Antoine Leaument, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda Marianne dergisinin haberini alıntılayarak,
"Bu bilgi hayati ve aynı zamanda önerdiğimiz parlamento soruşturma komisyonunun kurulmasını haklı çıkarıyor."
ifadesini kullandı.

Leaument, bu meseleyle ilgili resmi kurumlarda olası aksaklıkların araştırılması gerektiğini savundu.

LFI Milletvekili Gabrielle Cathala ise aynı platformdan söz konusu haberle ilgili yaptığı açıklamada,
"İşte bu yüzden, bu meseleyle ilgili soruşturma komisyonu kurulması talebi sunduk."
dedi.

Cathala, Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet'nin dün komisyon kurulmasına yönelik taleplere karşı çıktığını belirterek, şeffaflığa önem veren tüm milletvekillerinin bu girişimi desteklemesi gerektiğini söyledi.



