Epstein'in e-postaları '6 yıldır Fransız yargısının elindeydi' iddiası

Fransız Marianne dergisi, Jeffrey Epstein'e ait e-postaların 6 yıldır Fransız yargısının elinde bulunduğunu iddia etti. LFI Partisi Milletvekili Antoine Leaument, derginin haberini alıntılayarak, "Bu bilgi hayati ve aynı zamanda önerdiğimiz parlamento soruşturma komisyonunun kurulmasını haklı çıkarıyor." ifadesini kullandı.
Fransız Marianne dergisi, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanırken cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ait e-postaların 6 yıldır Fransız yargısının elinde bulunduğunu iddia etti.
Derginin haberine göre, uluslararası basın Epstein'e ait binlerce e-postayı incelemeyi sürdürüyor.
Buna karşın, söz konusu e-postaların kaynağına ilişkin merkezi öneme sahip Fransız adli belgesinin basında neredeyse hiç yer bulmadığı belirtildi.
Epstein'in e-postaları 6 yıldır Fransız yargısının elindeydi
Leaument, bu meseleyle ilgili resmi kurumlarda olası aksaklıkların araştırılması gerektiğini savundu.
Cathala, Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet'nin dün komisyon kurulmasına yönelik taleplere karşı çıktığını belirterek, şeffaflığa önem veren tüm milletvekillerinin bu girişimi desteklemesi gerektiğini söyledi.