Erbaş'tan Aşure Günü ve Kerbela mesajı: Birlik ve beraberlik vurgusu

Ali Erbaş
Yürekleri ehlibeyit muhabbetiyle dolu müminler için Hz. Hüseyin sevgisinin ayrı bir yeri olduğuna işaret eden Erbaş, Kerbala'yı doğru okumak ve anlamak için Hz. Hüseyin'i iyi tanımak gerektiğini, Hz. Hüseyin'in, Kur'an ve sünneti hayatına rehber edinmiş, hak ve hakikat yolunda mücadele ederek bu uğurda şehit olmuş mümtaz bir şahsiyet olduğunu kaydetti.
"Hz. Hüseyin'in yolundan gitmek samimiyet içinde olmaktır"
Hz. Hüseyin'i sevmeyi, "onun şahsında somutlaşan değerleri ve destanlaşan erdemleri yaşama ve yaşatma gayreti içinde olmaktır." diye tanımlayan Erbaş, "Hz. Hüseyin'in yolundan gitmek, doğruluk, sadakat, samimiyet içinde olmaktır. Özü sözü bir olmaktır. Adaleti ayakta tutmak ve iyiliği yaymaktır. Hz. Hüseyin'in temsil ettiği değerleri yaşatmanın mücadelesini vermektir. Bu da ancak cahillikten, şiddetten, yalandan, riyadan, fitneden, fesattan ve bencillikten uzak durmakla mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.
Erbaş, Kerbela'nın, pek çok yönüyle müminlere hatırlatmalarda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: