Erdoğan fark attı: Yurt dışı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları netleşti

FETÖ'cü Hakan Şükür, seçim sonuçlarının ardından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren seçmenlere koyun demeye kalktı. Şükür'ün yanı sıra Türkiye'ye dönme umudu olan FETÖ'cüler de hayal kırıklığına uğradı.