Erdoğan her zaman daha cesur! Türkiye'deki görüşme için Alman basınından çarpıcı sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i resmi törenle karşıladı. Steinmeier'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Steinmeier'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Erdoğan ve Steinmeier, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Steinmeier, heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman mevkidaşı onuruna akşam yemeği verecek. Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dışpolitika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.