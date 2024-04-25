Erdoğan her zaman daha cesur! Türkiye'deki görüşme için Alman basınından çarpıcı sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Steinmeier'in Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret olmasıyla da oldukça dikkat çeken görüşme, Alman medyası tarafından anbean takip edildi. Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer veren Alman basınında dikkat çeken yorumlar peş peşe geldi.
"Türkiye ile iş birliğine ihtiyacımız var"
"Erdoğan Steinmeier'dan daha cesur"
Spiegel, ziyaretin önemine dikkat çeken bir başka Alman kuruluşu oldu. "Her iki ülkenin birbirine ihtiyacı olduğu da bir gerçek" ifadelerine yer veren Spiegel, Steinmeier'ın Türkiye ziyaretinde ikili çatlakların da masaya yatırıldığına yer verdi.