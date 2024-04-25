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Erdoğan her zaman daha cesur! Türkiye'deki görüşme için Alman basınından çarpıcı sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier görüşmesi Alman medyasının gündemine damga vurdu. Görüşmeyi ilk sıradan duyuran Alman medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak basın toplantısında yaptığı açıklamalar için çarpıcı ifadeler kullandı.

13:01 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:03 - 25/04/2024 Perşembe
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Alman basınından Erdoğan övgüsü: Her zaman daha cesur
Alman basınından Erdoğan övgüsü: Her zaman daha cesur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Steinmeier'in Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret olmasıyla da oldukça dikkat çeken görüşme, Alman medyası tarafından anbean takip edildi. Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer veren Alman basınında dikkat çeken yorumlar peş peşe geldi.

"Türkiye ile iş birliğine ihtiyacımız var"

Alman ZDF kanalı, Steinmeier'ın 'Birbirimize ihtiyacımız var' sözüyle servis ettiği haberinde gündemde Türk-Alman ilişkilerinin olduğunun altını çizerek
"Zaman ciddi. İşte tam da bu yüzden birbirimize ihtiyacımız var."
ifadelerini kullandı.

Tagesspiegel, Erdoğan ile bir araya gelen Steinmeier'ın, Alman-Türk dostluğuna dikkat çektiğine yer verdi.
"Steinmeier Türkiye ile bağların canlandırılması çağrısında bulundu"
ifadelerini kullanan gazete, iki ülke arasındaki çatlaklara rağmen olumlu adımların atıldığının altını çizdi.

"Erdoğan Steinmeier'dan daha cesur"

Frankfurter Allgemeine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer ayırdı.
"Steinmeier ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Çarşamba günü yapılan görüşme, tahmin edilenin üç katından fazla sürdü."
İfadelerini kullanan gazete, Erdoğan'ın Alman mevkidaşından çok daha cesur açıklamalar yaptığının altını çizdi.
"Türk cumhurbaşkanı her konuda olduğu gibi tartışmalı konularda da Steinmeier'den daha cesur konuştu. Almanya'nın silah ihracatına yönelik kısıtlamalarını tamamen kaldırmasını talep etti"
ifadeleriyle Erdoğan'ın kararlı tavrını sürdürdüğüne yer verdi.

Spiegel, ziyaretin önemine dikkat çeken bir başka Alman kuruluşu oldu. "Her iki ülkenin birbirine ihtiyacı olduğu da bir gerçek" ifadelerine yer veren Spiegel, Steinmeier'ın Türkiye ziyaretinde ikili çatlakların da masaya yatırıldığına yer verdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i resmi törenle karşıladı. Steinmeier'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Steinmeier'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Erdoğan ve Steinmeier, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Steinmeier, heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman mevkidaşı onuruna akşam yemeği verecek. Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dışpolitika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile ticaret işi bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Alman mevkidaşı Steinmeier Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "50 milyarlık ekonomik ilişki hacmini 60 milyara çıkarmayı hedefliyor, savunma sanayindeki kısıtlamaları artık gündemimizden çıkaralım istiyoruz." dedi. Gazze'deki İsrail katliamına da değinen Erdoğan "Sayın cumhurbaşkanı ile küresel meseleleri konuştuk. Gazze'deki zulmün son bulması çağrımızı tekrarladım. Netanyahu tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor. İsrail ile ticaret işi bitti. Artık yoğun ticari ilişkileri ayakta tutmuyoruz. Gazze'de 45 bin insan hayatını kaybetti. Ağır manzarayı Almanya artık görmeli" açıklamasında bulundu. Steinmeier ise "Gazze'deki insani durumu düzeltmek zorundayız. Savaşın bölgeye yayılmasını engellemeliyiz. Bu konuda da Türkiye'nin önemli bir görevi var." ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
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#Cumhurbaşkanı
#Frank-Walter Steinmeier
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