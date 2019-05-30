Erdoğan: Yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önceliğimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı çalışanlarıyla iftar programında bir araya geldi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Yargıya güveni perçinleyecek olan şey, doğru ve adil kararlar verilmesidir. Geciken adalet adalet değildir. Hukukun üstünlüğü ilkesine ve masumiyetine leke sürdürülmemesi hayati önem arz ediyor. insanları adaleti mahkeme kapıları yerine başka güç odaklarında aramaları, devletin bekasına en büyük tehdittir.

Atlattığı her badirenin ardından ülkemiz yeni bir engelle karşılaştı. Her imtihan aynı zamanda bir fırsattır. Türkiye'nin yolu hiç olmadığı kadar açıktır. Felaket tellallarına prim vermeyin"