Erdoğan'dan HDP'li vekile tepki: Bedelini ödeyecekler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına, "Osmanlı'yı beylikten devlete taşıyan Bursa" sözleriyle başlayan Erdoğan, "Su sesiyle ezan sesinin, kuşların kanat sesiyle Uludağ'dan esen yelin sesinin birbirine karıştığı güzel Bursa, seni gönülden selamlıyorum Bursa" ifadesini kullandı.

Bursalılarla kucaklaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Erdoğan, "Bu şehrin harcı ilimle, irfanla, göz nuruyla, alın teriyle, yürek coşkusuyla yoğrulmuştur. Bursa'nın çınarları sadece dibinde oturanlara değil ülkemize ve bölgemize de huzur verir. Niye? Çünkü Osmanlı bir çınardır, Bursa Osmanlı'dır, Osmanlı Bursa'dır. Coğrafyamızın dört bir yanından gelip, Bursa'da kök salan kardeşlerimizin her biri için bu topraklar ebedi yurttur. İşte bunun için Bursa şehirlerden bir şehir değil, adına nice şiirler yazılan, nice yazılar kaleme alınan, nice eserler verilen bir yerdir" diye konuştu.

Mitingde muhteşem bir katılım ve coşku olduğunu söyleyen ve vatandaşlara, "Bursa, 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle 'memleket işi gönül işi' diyor muyuz? Bursa, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine 'evet' diyor muyuz? Bursa, 31 Mart'ta büyükşehirde ve ilçelerimizde Cumhur İttifakı'nı destekliyor muyuz?" diye soran Erdoğan, olumlu yanıt almasının ardından, "Maşallah, işte benim gönlümdeki Bursa budur. Ben bu Bursa'ya aşığım, tanıdım tanıyalı sevdim, aşık oldum." diye konuştu.

Bunların bedelini ödeyecekler

Bursa'ya 16 yılda 50 milyar lira yatırım yaptıklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"CHP bu rakamlardan anlamaz, bilmez bu rakamları. Onlar sadece bol bol yalan söyler ama iyi ki yalan söylüyorlar biz de yargıya gönderiyoruz. Yargıdan bir tane 1,5 milyon geldi, bir tane 1 milyon geldi. Şimdi parayı teslim aldıktan sonra gerçi Mehmet Özhaseki kardeşim parayı aldı ve dün Kızılay Meydanı'nda döner dağıttı. Ben de büyük ihtimalle bunu Mehmetçik Vakfı'na vermek suretiyle... Bay Kemal bizim teröristleri öldürmemizden rahatsız oluyor. Beraberinde yürüdüğü o terör örgütünün desteklediği HDP ile rahatsız oluyorlar. Merminin fiyatıyla domates, patates, patlıcan, sivri biber bunların fiyatını karıştırıyorlar.

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Biz bunları niye anlatıyoruz Hanımefendi? Anlatmamızın sebebi, anlıyorsunuz değil mi Hanımefendi derken, diyoruz ki bak bunlar oluyor ama öbür tarafta biz Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te bu teröristlerin peşinde kullandığımız mermiler, top, tank buralarda kullandığımız bombalar, F16'larda kullandığımız bombalar... Bunlar niçin kullanılıyor? Ülkemizin mutluluğu için, huzuru için. Beyefendiler rahatsız oluyor, teröristler tabii bundan rahatsız olacak. Bunlar ahlaksız, işte bir tane terör örgütünün mensuplarından milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunun hesabını sormayacak mıyız? Soracağız, soracağız. Öyle yok, öyle 25 kuruşa simit yok, bunların bedelini ödeyecekler."

GÜNDEM Polisin kolunu ısıran HDP'li vekile soruşturma

31 Mart'ta tam bir Osmanlı tokadını sandıkta atın

"İYİ Parti, bir taraftan 'milliyetçiyim' diyor, 'milliyetçiyim' derken de bu hanımefendi, CHP'yle, bu terör örgütünün temsilcisi olan HDP'yle nasıl oluyor da el ele, kol kola dolaşıyor" diye konuşan Erdoğan, "Eğer bu vatanı seviyorsak, eğer bu milleti seviyorsak o zaman gelin bu CHP'ye de diğerlerine de 31 Mart'ta tam bir Osmanlı tokadını sandıkta atın" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Suriye meselesindeki en küçük bir yalpalamanın ileride bize nasıl büyük maliyetler getireceğini çok iyi biliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kimsenin milletimize karamsarlık aşılamasına, milletimizin ekmeğiyle oynamasına izin vermeyeceğiz. Bu tür oyunların amacı sebze meyve değil, doğrudan Türkiye ekonomisidir, Türkiye'dir" değerlendirmesinde bulundu.

Uludağ Alan Yönetim Başkanlığının kurulacağını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Uludağ'ı hem Bursamız hem ülkemiz için daha verimli değerlendirmek amacıyla, Uludağ Alan Yönetim Başkanlığı kuruyoruz. Böylece Uludağ'ın 12 ay boyunca turizme kazandırılmasını ve işlerin en iyi şekilde yürütülebilmesini sağlıyoruz."

OYNAT Erdoğan'dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile tepki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa mitinginde vatandaşlara seslenerek önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, polisin kolunu ısıran HDP'li vekil Saliha Aydeniz'e sert tepki göstererek, 'Terör örgütünün mensuplarından bir milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunların hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle yok. Bunların bedelini ödeyecekler' dedi.