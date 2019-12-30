Erdoğan'dan Moldova ile FETÖ'ye karşı ortak mücadele açıklaması: Çok önemli adımlar atılabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mevkidaşı Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sorunların çözülmesiyle karşılıklı yatırımların daha da artacağı aşikardır.

Yatırımcıların karşılaştıkları sorunları ele aldık, karşılıklı yatırımlar artacaktır.

Moldovalı turistlerin tatil için ilk sırada Türkiye'yi tercih etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz.

Çok önemli adımlar atabiliriz

Moldova'nın FETÖ iltisaklı kişilerin iadesine verdiği desteğe teşekkür ediyor, okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz.

Moldova Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı'nın müşterek çalışmasıyla çok önemli adımlar atabiliriz. Güvenlik alanında iş birliğimiz tüm terör örgütleriyle mücadeleyi kapsıyor.

Toplantı sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

İlk defa 20 yıl sonra Moldova olarak Ankara ziyaretimize Cumhurbaşkanına başbakan eşlik ediyor. Şuana kadar 72 anlaşma imzalandı. Geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti parlamentosu tarafından önemli bir anlaşma imzalandı.