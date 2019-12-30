Gündem Erdoğandan Moldova ile FETÖye karşı ortak mücadele açıklaması Çok önemli adımlar atılabilir
POLİTİKA

Erdoğan'dan Moldova ile FETÖ'ye karşı ortak mücadele açıklaması: Çok önemli adımlar atılabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi.


Erdoğan, Moldova ile ikili ilişkilerin önemine vurgu yaparak FETö ile mücadelede verdiği desteğe vurgu yaparak "Moldova'nın FETÖ iltisaklı kişilerin iadesine verdiği desteğe teşekkür ediyor, okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz" dedi. Erdoğan, Moldova Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı'nın müşterek çalışmasıyla çok önemli adımlar atılabileceğini söyledi.

Haber Merkezi Tvnet
Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mevkidaşı Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sorunların çözülmesiyle karşılıklı yatırımların daha da artacağı aşikardır.

Yatırımcıların karşılaştıkları sorunları ele aldık, karşılıklı yatırımlar artacaktır.

Moldovalı turistlerin tatil için ilk sırada Türkiye'yi tercih etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz.

Çok önemli adımlar atabiliriz

Moldova'nın FETÖ iltisaklı kişilerin iadesine verdiği desteğe teşekkür ediyor, okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz.

Moldova Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı'nın müşterek çalışmasıyla çok önemli adımlar atabiliriz. Güvenlik alanında iş birliğimiz tüm terör örgütleriyle mücadeleyi kapsıyor.

Toplantı sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

İlk defa 20 yıl sonra Moldova olarak Ankara ziyaretimize Cumhurbaşkanına başbakan eşlik ediyor. Şuana kadar 72 anlaşma imzalandı. Geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti parlamentosu tarafından önemli bir anlaşma imzalandı.
İdamın 13. yıl dönümünde

İdamın 13. yıl dönümünde

​Saddam'ın torunu Mesut Uday'ın gözünden dedesi ve Irak.
Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

​İstanbul'da fırtına sabahtan bu yana devam ediyor.
Görevime son verildi

'Görevime
son verildi'

​Trabzonspor'un görevine son verdiği Ünal Karaman konuştu.
Çok önemli <br>adımlar atılabilir

Çok önemli
adımlar atılabilir

Moldova'daki FETÖ mücadelesiyle ilgili açıklama
Tezkere Meclis'te

Tezkere Meclis'te

Genel Kurul, Libya için olağanüstü toplanacak.
İrlanda'nın bahçesi:<br>Glendalough

İrlanda'nın bahçesi:
Glendalough

​Haryy Potter ve Cesur Yürek filmlerinin çekildiği bölge.

Cam fabrikasında patlama

Cam fabrikasında patlama

​Ümraniye'deki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Follow me<br>aracı olacak

Follow me
aracı olacak

​DHMİ açıkladı: İlk yerli araba havalimanlarında boy gösterecek.

Son listeyi yayınladı

Son listeyi yayınladı

Yusuf Kaplan, 100 kitaplık okuma listesini tamamladı.
İstanbul'da<br>fırtına alarmı

İstanbul'da
fırtına alarmı

Beylikdüzü'ndeki bir okulun çatısı uçtu.
'Okuyorum' diyenlerin sayısı arttı

'Okuyorum' diyenlerin sayısı arttı

​​En çok kadınlar ve gençler kitap okuyor.
Asalak ve<br>hastalıklı zihniyet

Asalak ve
hastalıklı zihniyet

Cumhurbaşkanı, TÜBİTAK ve TÜBA Ödül Töreni'nde konuştu.
'Ayrılığı <br>kafasına koymuş'

'Ayrılığı
kafasına koymuş'

​Ahmet Ağaoğlu ayrılığının perde arkasını anlattı.
Sinan Aygün CHP'den istifa etti

Sinan Aygün CHP'den istifa etti

"​Rüşvet istediler" deyince disipline gönderilmişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.